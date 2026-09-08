Costacurta sceglie Milan e Juventus per l’Europa League: “Nessuno superiore a loro”

Alessandro Costacurta vede Milan e Juventus come le squadre da battere in Europa League, secondo quanto dichiarato all’ex difensore rossonero dalla Gazzetta dello Sport.

L’analisi dell’ex capitano rossonero traccia un confine netto tra le ambizioni europee e quelle domestiche. Costacurta non ripone fiducia nel Milan per la corsa scudetto: “No, non sono forti come l’Inter”. La Roma avanza più velocemente del Milan nel campionato italiano.

Milan e Juventus: i favoriti dell’Europa League secondo Costacurta

Sulle competizioni europee il discorso cambia completamente. Costacurta riconosce una superiorità di Milan e Juve rispetto agli altri concorrenti, ma con una precisazione importante:

“Non vedo nessuno superiore a loro e alla Juve, ma non c’è poi così tanta distanza tra spagnole e inglesi”.

L’ex rossonero mette in guardia dai rischi di sottovalutazione delle squadre estere non blasonate. Spesso il calcio italiano scherma Real e Barcellona, ignorando le insidie provenienti da altri campionati europei.

Le trappole europee: il fattore dei big player

Quale elemento rende imprevedibili le competizioni continentali? La necessità di far giocare sempre i migliori uomini a disposizione. Non esiste margine per esperimenti o gestione del minutaggio quando l’eliminazione è a un passo. Milan e Juventus hanno il valore tecnico per competere, ma la profondità della rosa e la capacità di mantenere freschezza fisica rappresentano variabili decisive.

Costacurta non esprime certezze assolute. Avverte piuttosto della complessità di un torneo dove le sorprese appartengono alla norma. Le squadre inglesi e spagnole minori, così come quelle di altri campionati europei, possiedono qualità tecniche sottovalutate dall’establishment italiano. La Champions League insegna che il pedigree internazionale non garantisce automaticamente il passaggio del turno. L’Europa League amplifica questo principio: ogni partita richiede lucidità tattica e esecuzione quasi perfetta.

Amorim affronta questa competizione con pressioni ridotte rispetto al campionato, dove la lotta per la Champions appare prioritaria. In questa prospettiva, l’Europa League potrebbe rappresentare un’occasione concreta per il Milan di vincere un trofeo e costruire fiducia, mentre la Juventus prosegue il suo percorso di consolidamento.