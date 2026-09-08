Costacurta su Gila: “Alla sua età non regge 90’?”, poi le parole sulle rivali come Inter e Roma

Billy Costacurta non le manda a dire al Milan e, nello specifico, a Mario Gila. L’ex difensore rossonero ha criticato fortemente le condizioni fisiche del centrale spagnolo, vittima di vari acciacchi in questo inizio di campionato. Al contempo, la leggenda del Diavolo ha sminuito le ambizioni rossonere, considerando Inter e Roma superiori.

Costacurta contro Gila: “Esce un po’ troppo spesso”

L’impatto di Mario Gila sulla difesa del Milan è stato sicuramente positivo, con solo 2 reti subite in questo inizio di stagione e una compattezza difensiva ritrovata. Tuttavia, ci sono grandi punti interrogativi sulle sue condizioni fisiche: nelle prime 3 gare stagionali il nuovo acquisto (pagato a peso d’oro) ha richiesto il cambio in ogni occasione, venendo sostituito al 76′, all’87’ e all’88’. Questa situazione ha fatto storcere il naso ad Alessandro Costacurta, che lo ha “attaccato” nella sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

“Gila esce un po’ troppo spesso. Alla sua età (25 anni, n.d.r.) non regge i 90 minuti?”

Billy sulla concorrenza del Milan: “Inter, Como e Roma superiori”

Nonostante gli acciacchi di Gila, il rendimento difensivo e, in generale, l’avvio di stagione del Milan viaggiano su buoni ritmi, con 7 punti nelle prime 3 gare. Tuttavia, secondo Billy Costacurta, il vero obiettivo rossonero è la qualificazione alla Champions League, avendo avanti avversarie migliori come Inter e Roma. Si potrebbe invece puntare alla vittoria dell’Europa League.

Ecco le sue parole alla Rosea: