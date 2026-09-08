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Gila contro il suo passato: il Milan ritrova il difensore dopo lo spavento

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Gila contro il suo passato: il Milan ritrova il difensore dopo lo spavento
Mario Gila in maglia Milan Emirates, ritratto ufficiale rossonero
Mario Gila in maglia Milan Emirates con braccia incrociate, logo neon ACM sullo sfondo rosso

Mario Gila sarà regolarmente in campo sabato all’Olimpico contro la Lazio. Lo spavento fisico nel finale di Juventus-Milan è rientrato completamente dopo poche ore.

Secondo Tuttosport, il difensore rossonero ha svolto ieri un allenamento di scarico in gruppo insieme a chi ha giocato contro i bianconeri. Nessun problema quindi per la trasferta romana, dove affronterà la sua ex squadra. La Lazio naviga in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, reduce dalla rimonta 2-1 sull’Udinese. Per il Milan la sua presenza è decisiva: contro Torino e Juventus la difesa ha iniziato a soffrire vistosamente proprio dopo l’uscita di Gila dal terreno di gioco.

Milan, la difesa è ancora incompleta: gennaio inevitabile

Le prime tre giornate hanno confermato un dato preoccupante: il Diavolo ha bisogno di un altro centrale. Con Matteo Gabbia infortunato, Koni De Winter costretto a giocare centrale e Fikayo Tomori ancora indietro di condizione, Ruben Amorim si ritrova con scelte obbligate. Filippo Terracciano è oggi la prima alternativa a Gila, una situazione che non può bastare in una stagione dove l’obiettivo è competere su più fronti.

Quale soluzione a gennaio? Secondo Tuttosport, il Milan dovrà intervenire in maniera importante su profili come Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Alzare il livello della competizione interna tra i difensori centrali è imprescindibile per costruire una squadra capace di prendersi i rischi che l’allenatore portoghese vuole implementare.

Amorim e il puzzle difensivo da risolvere

L’allenatore si trova di fronte a un puzzle tattico complesso. De Winter ha caratteristiche diverse da Gila, Tomori deve ancora ritrovare la condizione migliore dopo il rientro in rosa. La rosa non è costruita per gestire assenze prolungate in difesa. Questo non è un dettaglio marginale: è la conferma che il mercato estivo ha lasciato buchi importanti, soprattutto nel reparto arretrato dove la profondità è ridotta al minimo.

Sabato all’Olimpico Gila avrà il compito di guidare una difesa che deve ritrovare stabilità dopo le sofferenze viste contro Torino e Juventus. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive e cercherà di approfittare di qualsiasi disattenzione. Il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi in questo avvio di stagione, specialmente con la consapevolezza che già a gennaio dovrà tornare sul mercato per rinforzare la difesa e dare a Amorim gli strumenti necessari per competere.

Redazione SpaziMilan
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