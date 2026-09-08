Gila contro il suo passato: il Milan ritrova il difensore dopo lo spavento

Mario Gila sarà regolarmente in campo sabato all’Olimpico contro la Lazio. Lo spavento fisico nel finale di Juventus-Milan è rientrato completamente dopo poche ore.

Secondo Tuttosport, il difensore rossonero ha svolto ieri un allenamento di scarico in gruppo insieme a chi ha giocato contro i bianconeri. Nessun problema quindi per la trasferta romana, dove affronterà la sua ex squadra. La Lazio naviga in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, reduce dalla rimonta 2-1 sull’Udinese. Per il Milan la sua presenza è decisiva: contro Torino e Juventus la difesa ha iniziato a soffrire vistosamente proprio dopo l’uscita di Gila dal terreno di gioco.

Milan, la difesa è ancora incompleta: gennaio inevitabile

Le prime tre giornate hanno confermato un dato preoccupante: il Diavolo ha bisogno di un altro centrale. Con Matteo Gabbia infortunato, Koni De Winter costretto a giocare centrale e Fikayo Tomori ancora indietro di condizione, Ruben Amorim si ritrova con scelte obbligate. Filippo Terracciano è oggi la prima alternativa a Gila, una situazione che non può bastare in una stagione dove l’obiettivo è competere su più fronti.

Quale soluzione a gennaio? Secondo Tuttosport, il Milan dovrà intervenire in maniera importante su profili come Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Alzare il livello della competizione interna tra i difensori centrali è imprescindibile per costruire una squadra capace di prendersi i rischi che l’allenatore portoghese vuole implementare.

Amorim e il puzzle difensivo da risolvere

L’allenatore si trova di fronte a un puzzle tattico complesso. De Winter ha caratteristiche diverse da Gila, Tomori deve ancora ritrovare la condizione migliore dopo il rientro in rosa. La rosa non è costruita per gestire assenze prolungate in difesa. Questo non è un dettaglio marginale: è la conferma che il mercato estivo ha lasciato buchi importanti, soprattutto nel reparto arretrato dove la profondità è ridotta al minimo.

Sabato all’Olimpico Gila avrà il compito di guidare una difesa che deve ritrovare stabilità dopo le sofferenze viste contro Torino e Juventus. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive e cercherà di approfittare di qualsiasi disattenzione. Il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi in questo avvio di stagione, specialmente con la consapevolezza che già a gennaio dovrà tornare sul mercato per rinforzare la difesa e dare a Amorim gli strumenti necessari per competere.