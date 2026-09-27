Costacurta torna al Milan? Il suo annuncio non lascia dubbi: “Non c’è spazio per alcuni di noi…”

Alessandro Costacurta chiude le porte a un possibile ritorno al Milan in veste dirigenziale. L’ex difensore rossonero non crede che lo spogliatoio abbia ancora posto per le bandiere storiche del club.

Costacurta e il Milan: “Non c’è spazio per alcuni di noi”

Durante l’evento Operazione Nostalgia trasmesso su SportItalia, l’ex capitano rossonero ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla questione. Costacurta ritiene che l’attuale progetto milanista non contempli ruoli per le vecchie glorie. La domanda era diretta: potrebbe il Milan cercarlo per qualche incarico dirigenziale? La risposta non lascia margini d’interpretazione.

“Servono idee chiare, non credo che ci sia più spazio per alcuni di noi. È chiaro che io non ho mai chiuso la porta, perché se penso che a 55 anni sono andato a fare il commissario della federazione, è la dimostrazione che mi tengo aperta qualsiasi cosa, ma non credo avverrà. Io sinceramente non li cerco e non credo che loro cercheranno me, insomma”.

Costacurta aperto ma realista: niente Milan nel suo futuro?

L’ex difensore non ha mai completamente sigillato la porta. A 55 anni ha accettato il ruolo di commissario della federazione, dimostrando che rimane disponibile per incarichi calcistici. Ma sul Milan la sua posizione è fredda e consapevole.

Costacurta conosce bene l’ambiente milanista e sa riconoscere quando una strada non è percorribile. La gestione Cardinale ha stabilito parametri diversi rispetto al passato.

Quale sarà il destino delle altre bandiere rossonere? Costacurta non crede che la situazione cambierà. La visione di Cardinale è costruire senza le eredità pesanti della tradizione. Questo approccio ha pro e contro, ma è coerente. Nel prossimo futuro, il Milan continuerà a cercare competenze esterne piuttosto che ricorrere ai nomi storici del club.