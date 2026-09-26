Milan, Cardinale accelera per Krösche: arriva entro gennaio?

Gerry Cardinale accelera sulla struttura dirigenziale del Milan. Secondo il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il proprietario del club rossonero inserirà una nuova figura di Head of Football per affiancare Rúben Amorim.

La nuova figura: chi farà cosa a Milanello

L’Head of Football avrà compiti chiari e ampi. Dovrà fare da collante tra il gruppo di mercato estivo – Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Donato Lomonte – e l’allenatore portoghese. Supervisionerà la quotidianità di Milanello e gestirà le dinamiche di spogliatoio, agendo come figura di riferimento tattico e organizzativo. Non è una posizione decorativa: Cardinale vuole un dirigente che conosca il calcio europeo di alto livello e sappia muoversi tra campo e mercato con autorevolezza.

La tempistica non è casuale. Il Milan deve affrontare la sessione invernale di gennaio con un assetto organizzativo più solido. Il calendario è fitto, gli impegni sono pesanti, e l’allenatore ha bisogno di un referente dirigenziale che capisca le esigenze tattiche quotidiane. Non basta coordinare da distanza: serve qualcuno dentro il progetto, che respiri l’aria di Milanello e conosca i dettagli della rosa.

Krösche sblocca tutto: dalla Francoforte al Milan

Il nome più caldo è quello di Markus Krösche, direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte. Il Milan lo aveva cercato nei mesi scorsi, ma l’operazione era naufragata per la volontà del tedesco di restare in Germania. La situazione è cambiata radicalmente. Krösche sta valutando una risoluzione anticipata del contratto, originariamente in vigore fino al 30 giugno 2028. Non è una scappatoia: è una decisione consapevole di un dirigente che vede nel Milan un progetto di livello superiore.

Perché Krösche rappresenta la scelta giusta? Ha esperienza internazionale, conosce il mercato europeo e sa come costruire una rosa competitiva. Ha gestito la Francoforte con efficienza, facendo lievitare i valori dei giocatori e mantenendo un equilibrio tra risultati e sostenibilità economica. È un profilo che Cardinale cercava: non un improvvisato, ma un uomo che ha già provato la pressione di un grande club europeo.

Conferenza stampa di Krosche

Il piano di Cardinale e l’urgenza di gennaio

Cardinale non sta improvvisando. Ha una visione: una struttura dirigenziale moderna, con ruoli ben definiti e responsabilità chiare. L’Head of Football è il tassello che mancava per dare coesione al progetto di Amorim. Fino a oggi il Milan ha affidato le decisioni tecniche a più persone, senza un vero coordinatore. Con questa mossa, il proprietario americano centralizza il potere decisionale in una figura che dialoga direttamente con l’allenatore.

L’urgenza di gennaio non è marginale. Il Milan ha bisogno di rinforzi mirati e di una gestione della rosa più intelligente. Un Head of Football esperto può fare la differenza nel valutare quali giocatori cedere, quali trattenere e quali aggiungere.

Cosa cambia davvero con l’arrivo di Krösche? Il Milan avrà un dirigente che conosce il calcio moderno e sa come strutturare una squadra competitiva. Non sarà solo un consulente: avrà potere decisionale e responsabilità dirette.