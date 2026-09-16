Di Marzio analizza il problema di Ramos al Milan: “Va supportato in maniera diversa”

Gianluca Di Marzio ha preso una posizione netta nei confronti di Gonçalo Ramos, una posizione di totale difesa verso un giocatore pagato fortissimo. Un giocatore, però, che è molto forte e lo ha già dimostrato, secondo il pensiero di Gianluca Di Marzio.

Il Milan sta andando avanti ma in un percorso con più di qualche difficoltà. I due pareggi nelle ultime due partite hanno acceso un fanale d’allarme, anche a causa di una mancanza di pieni riferimenti offensivi. Effettivamente, ci si aspettava di più dal grande acquisto estivo Gonçalo Ramos, pagato ben 75 milioni di euro. Una sopravvalutazione di mercato? Secondo un esperto di questo mondo come Gianluca Di Marzio, no: c’è un problema a livello di squadra.

Ecco la sua analisi sul proprio canale YouTube:

“Ramos secondo me è un giocatore forte che ha bisogno di rifornimenti in area di rigore. È un giocatore che quando la palla è lì in area fa gol, l’ha dimostrato col PSG. In tante partite che il PSG non sbloccava, metteva dentro Ramos: gol. E in gare decisive: finali di Supercoppa, gare di Champions… È vero che non era un titolare, perché il PSG giocava senza punti di riferimento, ma quando entrava lui comunque lasciava sempre il segno. Quindi ha bisogno, secondo me, di una squadra che lo supporti in maniera diversa“.