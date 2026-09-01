Fofana al Lione, affare concluso: quanto incasserà il Milan

Youssouf Fofana lascia il Milan e vola al Lione in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista francese ha ricevuto il via libera dalla dirigenza rossonera per completare il trasferimento nella giornata conclusiva della sessione estiva.

Fofana e il Milan: l’addio dopo le complicazioni salariali

La trattativa tra il club francese e il Milan ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, dopo giorni di negoziati complessi. Il Lione aveva inizialmente chiesto di coprire il 50% dello stipendio netto di Fofana, circa 3 milioni di euro fino al termine della stagione. L’ostacolo economico aveva rischiato di far saltare tutto, con Besiktas e Hull City pronti a inserirsi nella corsa.

La formula finale prevede un prestito secco con opzione di acquisto fissata a 12 milioni di euro. I documenti sono stati preparati e sottoscritti nel corso della giornata, con Fofana che ha dato il suo consenso definitivo al trasferimento in Francia. Paulo Fonseca, allenatore del Lione, aveva spinto con forza per riavere il calciatore dopo la loro esperienza precedente insieme.

Il Milan scarica i giocatori fuori dal progetto

L’addio di Fofana rientra in una strategia più ampia del club rossonero di alleggerire la rosa. Anche Fikayo Tomori ha ricevuto il medesimo permesso di lasciare Milano, con il Fulham che ha presentato un’offerta concreta per il difensore inglese. La dirigenza milanista ha deciso di dare spazio solo ai giocatori considerati centrali nel nuovo progetto tecnico.

Qual è il valore reale dell’operazione per il Milan? Il club rossonero non incassa denaro immediato dal prestito, ma elimina il peso dello stipendio dal bilancio per i prossimi mesi e mantiene la possibilità di una futura plusvalenza nel caso il riscatto venisse esercitato. Una soluzione pragmatica per liberarsi di una situazione complicata senza scaricare interamente il giocatore.

La gestione della rosa del Milan si conclude quindi con diverse operazioni di mercato concluse. Fofana continuerà la sua carriera in Ligue 1, dove avrà l’opportunità di rimettersi in gioco con continuità. Nel frattempo, anche Tomori attende di concretizzare il suo trasferimento, completando così gli addii dei giocatori ritenuti superflui dal Milan.