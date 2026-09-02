Fofana al Siviglia, la rivelazione di Moretto: “Era disperato”

Youssouf Fofana ha lasciato il Milan in prestito secco al Siviglia nelle ultime ore di calciomercato, chiudendo una vicenda che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori per la rapidità dell’evoluzione.

Fofana al Siviglia: quando il Lione salta all’ultimo momento

L’operazione è nata da un crollo improvviso delle trattative con il Lione, dove tutto sembrava ormai definito. Secondo il racconto di Matteo Moretto, giornalista che ha seguito la situazione:

“Youssouf Fofana è andato in prestito secco al Siviglia con un’operazione veramente lampo. Il Siviglia era disperato: stava cercando in tutti i modi un centrocampista centrale per coprire quella zona di campo. Per Fofana è saltata a sorpresa l’opzione Lione con cui sembrava tutto fatto per una questione di suddivisione salariale”.

La frattura sugli aspetti economici ha aperto uno spiraglio inaspettato in Spagna. Gli andalusi non hanno esitato e hanno chiuso la trattativa nel giro di poche ore, ufficializzando l’arrivo del centrocampista francese prima della scadenza del mercato estivo. Il Milan ha comunicato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, confermando così una soluzione che era stata tutt’altro che scontata fino a poche ore prima.

Siviglia disperato: come il Milan ha risolto il problema Fofana

Quale era la vera priorità per il Milan in questa situazione? Liberare spazi salariali e trovare una sistemazione che non compromettesse completamente la stagione del calciatore. Il Siviglia ha rappresentato la soluzione ideale, pur con il vincolo del prestito secco. Questo significa che il club rossonero mantiene la proprietà del giocatore e potrà eventualmente valutare il suo futuro al termine della stagione.

La squadra andalusa stava affrontando un’emergenza concreta nel reparto e Fofana rispondeva perfettamente al profilo ricercato. Per il Milan, invece, il trasferimento rappresenta un modo per alleggerire il monte ingaggi in una finestra di mercato dove le uscite erano prioritarie rispetto agli arrivi.

La scelta di prestare Fofana al Siviglia piuttosto che mantenerlo in rosa evidenzia come il centrocampista non rientrasse nei piani tattici del nuovo progetto rossonero.

Fofana avrà l’opportunità di trovare continuità nel calcio spagnolo, mentre il Milan prosegue il suo processo di ricostruzione. La situazione del centrocampista francese rimane comunque legata al club di via Aldo Rossi fino a giugno 2027, in una cornice dove il prestito potrebbe trasformarsi in soluzioni diverse a seconda dell’evoluzione dei prossimi mesi e del contributo che il giocatore saprà fornire in Andalusia.