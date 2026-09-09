Fofana e il Siviglia: l’8% dello stipendio e la frecciata al Milan

Youssouf Fofana ha scelto il Siviglia e subito ha voluto chiarire le priorità: il club andaluso pagherà l’8% dell’ingaggio del centrocampista francese, mantenendo lo stesso stipendio che percepiva in rossonero.

Fofana al Siviglia: la scelta di chi lo voleva davvero

La presentazione alla stampa ha confermato come il trasferimento sia stato fulmineo. Fofana ha spiegato i tempi serrati della trattativa con una dichiarazione che suona come una critica velata al Milan:

“Metto al primo posto chi mi vuole, ho dato la mia parola e in poche ore l’accordo è stato finalizzato”.

Il centrocampista ha raccontato di aver ricevuto offerte da diverse squadre, ma la proposta andalusa lo ha convinto immediatamente negli ultimi minuti della finestra mercato.

“Si è parlato di un mio possibile trasferimento in diverse squadre, ma dopo la situazione con il Lione ho avuto l’opportunità di venire al Siviglia e ne sono molto felice“.

L’adattamento in Andalusia procede bene. Fofana ha sottolineato come i compagni lo abbiano accolto calorosamente e come lo staff tecnico gli abbia già concesso minuti in campo. L’integrazione nel gruppo è già avvenuta, elemento cruciale per un giocatore che lascia una big europea a stagione iniziata.

Le critiche implicite al Milan: il presidente “disponibile” e l’ambiente

Qui emergono le considerazioni più delicate. Fofana ha elogiato l’ambiente sevillista in termini che contrastano nettamente con l’esperienza rossonera:

“Mi trovo in una delle migliori zone d’Europa in cui vivere, il presidente è molto disponibile, e non è così in tutti i club”.

Una frase che i tifosi milanisti hanno interpretato come una stoccata alla dirigenza rossonera. Il centrocampista ha proseguito descrivendo un ambiente dove “tutti sono coinvolti nella vita della società” e dove il supporto è totale per le prestazioni in campo.

Quanto ha pesato l’ambiente nella decisione? Fofana non lo dice esplicitamente, ma il contrasto tra le lodi al Siviglia e il silenzio sul Milan parla da solo. Il giocatore ha insistito sulla necessità di trasformare lo stadio in una roccaforte e di essere competitivi in ogni partita, sottolineando come questo sia possibile solo con una società compatta e un presidente realmente presente.

Il trasferimento rappresenta una scelta di campo precisa: priorità alla volontà di chi lo corteggia, ambiente stabile e dirigenza coinvolta. Per il Siviglia, il contributo dell’8% all’ingaggio è un piccolo prezzo per assicurarsi un centrocampista di qualità a metà stagione. Per il Milan, resta l’amarezza di aver perso un giocatore che ha scelto di andarsene piuttosto che restare, nonostante uno stipendio identico.