Gabbia preoccupa il Milan: la possibile scelta di Amorim contro la Juventus

Matteo Gabbia rischia di saltare la Juventus per una ricaduta alla caviglia. Rúben Amorim valuta lo stop precauzionale e reintegra Fikayo Tomori in difesa.

Gabbia: la ricaduta che complica i piani di Amorim

Il difensore centrale del Milan accusa un problema muscolare che lo tormenta da settimane. Durante la preparazione estiva aveva già sofferto dello stesso fastidio alla caviglia, ma nelle prime due giornate di Serie A contro Torino e Venezia era rimasto in panchina per precauzione. Ora la situazione si ripete e diventa ancora più delicata a pochi giorni dal big match dell’Allianz Stadium.

Gabbia ha subito cure fisioterapiche martedì e ha sfruttato il giorno di riposo infrasettimanale concesso da Amorim per accelerare il recupero. I test sul campo previsti oggi nella sessione d’allenamento daranno il verdetto definitivo: la caviglia dovrà rispondere sotto sforzo, altrimenti il centrale non potrà rischiare contro la Juventus. Lo staff medico rossonero segue la linea della massima prudenza, consapevole che una ricaduta più seria potrebbe compromettere settimane di calcio.

Tomori reintegrato, ma il titolare sarà De Winter

Fikayo Tomori è rimasto a Milano dopo il calciomercato estivo senza trovare una sistemazione alternativa. Ora il difensore inglese torna ufficialmente in rosa per affrontare l’emergenza in difesa. Rappresenta una risorsa d’esperienza preziosa per le rotazioni che Amorim dovrà gestire nelle prossime settimane.

Se Gabbia dovesse fermarsi, salterebbe la Juventus per puntare al rientro nella trasferta contro la Lazio. In caso di ulteriore cautela, il recupero slitterebbe direttamente a domenica 20 settembre, contro il Lecce in casa. Nel frattempo Koni De Winter continuerà a occupare il ruolo nel cuore della difesa a tre di Amorim, affiancato da Tomori come alternativa credibile.

La società ha scelto di non farsi trovare scoperta in una fase così calda della stagione. L’infortunio di Gabbia non rappresenta solo un problema tattico, ma anche un’occasione per valutare le risorse alternative a disposizione del tecnico portoghese prima di gennaio, quando il Milan cercherà rinforzi nel pacchetto arretrato. Lo scenario più probabile vede Gabbia fermo almeno per la Juventus, con De Winter confermato e Tomori pronto a sua volta ad avere spazio. Il verdetto sulla sua disponibilità arriverà dalle prove odierne a Milanello, dove il Milan continuerà la preparazione verso il match contro i bianconeri.