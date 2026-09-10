Gabbia torna in gruppo: il Milan spera nella convocazione

Matteo Gabbia è in condizioni ottimali. A tre giorni dal rientro in campo, il difensore centrale italiano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Ciò significa che potrebbe anche strappare una convocazione verso il match tra Lazio e Milan di sabato.
Gabbia torna in gruppo: convocato con la Lazio?
Matteo Gabbia lancia ottimi segnali verso Lazio-Milan. Il difensore centrale italiano, infatti, questa mattina ha presenziato all’allenamento con il resto della squadra agli ordini di mister Ruben Amorim. Dunque, il suo problema muscolare pare superato del tutto, con le sue condizioni che migliorano ulteriormente a tre giorni di distanza dal ritorno sul campo differenziato. Per i rossoneri si tratta di presenze importanti, assieme al recupero di Mario Gila, sostituito anzitempo contro la Juve. Ora c’è libertà di scelta, ma pare piuttosto improbabile che il classe ’99 possa partire dal 1′ contro i biancocelesti di Gattuso.