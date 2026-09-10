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Gabbia torna in gruppo: il Milan spera nella convocazione

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Gabbia torna in gruppo: il Milan spera nella convocazione
Matteo Gabbia torna in gruppo
Milan, buone notizie da Gabbia: si allena in gruppo

Matteo Gabbia è in condizioni ottimali. A tre giorni dal rientro in campo, il difensore centrale italiano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Ciò significa che potrebbe anche strappare una convocazione verso il match tra Lazio e Milan di sabato.

Gabbia torna in gruppo: convocato con la Lazio?

Matteo Gabbia lancia ottimi segnali verso Lazio-Milan. Il difensore centrale italiano, infatti, questa mattina ha presenziato all’allenamento con il resto della squadra agli ordini di mister Ruben Amorim. Dunque, il suo problema muscolare pare superato del tutto, con le sue condizioni che migliorano ulteriormente a tre giorni di distanza dal ritorno sul campo differenziato. Per i rossoneri si tratta di presenze importanti, assieme al recupero di Mario Gila, sostituito anzitempo contro la Juve. Ora c’è libertà di scelta, ma pare piuttosto improbabile che il classe ’99 possa partire dal 1′ contro i biancocelesti di Gattuso.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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