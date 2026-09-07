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Milan, ottime notizie da Gila e Gabbia dopo la Juventus: allenamento in campo!

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Milan, ottime notizie da Gila e Gabbia dopo la Juventus: allenamento in campo!
Calabria in azione con la maglia del Milan durante la partita
Davide Calabria in azione durante una partita del Milan, indossa la maglia rossonera a righe con sponsor Emirates

Mario Gila ha chiesto il cambio all’88’ contro la Juventus per un fastidio al tendine rotuleo, riaccendendo i timori tra i tifosi rossoneri sulla solidità fisica del difensore spagnolo. Ma l’analisi dello storico infortunistico racconta una storia completamente diversa. Ai box c’era anche Matteo Gabbia, che non ha preso proprio parte alla sfida.

Gila-Gabbia, Amorim può sorridere

In casa Milan si tira un sospiro di sollievo alcune ore dopo il big match contro la Juventus, terminato per 1-1. Il difensore spagnolo aveva lasciato tutti in apprensione per via del problema accusato al rotuleo, come da lui espresso al termine del match ai microfoni di DAZN. Quest’oggi ha svolto lavoro di scarico con i suoi compagni scesi in campo ieri e non sono previsti esami strumentali.

Gioia anche lato Gabbia: il classe ’99 ha iniziato a correre sul campo. Il suo problema alla caviglia, dunque, si sta smaltendo sempre di più, avvicinando il recupero tra i convocati per la prossima partita di campionato contro la Lazio allo Stadio Olimpico.

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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