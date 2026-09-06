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Milan, Gila spiega l’infortunio rimediato contro la Juve: “Fastidio alla zona rotulea…”

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Milan, Gila spiega l’infortunio rimediato contro la Juve: “Fastidio alla zona rotulea…”
Mario Gila in intervista dopo Juventus-Milan. Foto: DAZN
Mario Gila durante l'intervista dopo Juventus-Milan, in maglia rossonera

Il Milan esce con un solo punto dall’Allianz Stadium nella sfida contro la Juventus. I bianconeri sono riusciti ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero finali. Mario Gila, al termine del match, ha spiegato anche la dinamica dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per far spazio a Terracciano.

Gila, ecco il motivo della sostituzione

Intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match, il centrale ex Lazio ha spiegato il motivo della sua sostituzione nei minuti finali del match:

“Mi sembra ingiusto dire che il Milan soffre di più senza di me dietro. Sono situazioni della partita, loro meritavano questo gol. Io sono uscito perché ho sentito un po’ fastidio nella zona rotulea e mi dispiace, non ho potuto aiutare la squadra fino all’ultimo minuto. In questo inizio di stagione non ho finito molte partite: la mia forma fisica non è delle migliori, ho perso due settimane all’inizio per un piccolo infortunio”.

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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