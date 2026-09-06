Milan, Gila spiega l’infortunio rimediato contro la Juve: “Fastidio alla zona rotulea…”

Il Milan esce con un solo punto dall’Allianz Stadium nella sfida contro la Juventus. I bianconeri sono riusciti ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero finali. Mario Gila, al termine del match, ha spiegato anche la dinamica dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per far spazio a Terracciano.

Intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match, il centrale ex Lazio ha spiegato il motivo della sua sostituzione nei minuti finali del match:

“Mi sembra ingiusto dire che il Milan soffre di più senza di me dietro. Sono situazioni della partita, loro meritavano questo gol. Io sono uscito perché ho sentito un po’ fastidio nella zona rotulea e mi dispiace, non ho potuto aiutare la squadra fino all’ultimo minuto. In questo inizio di stagione non ho finito molte partite: la mia forma fisica non è delle migliori, ho perso due settimane all’inizio per un piccolo infortunio”.