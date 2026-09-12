Gila netto: “Primo tempo disastroso. Se siamo più precisi, siamo fra i migliori in Serie A”

Mario Gila ha parlato a Dazn dopo Lazio-Milan insieme all’MVP della gara Moreira. L’ex della gara ha affermato molto nettamente la brutta prestazione rossonera del primo tempo, definendola come “disastrosa”.

Gila analizza Lazio-Milan: le sue parole

Nel post-gara a Dazn, Mario Gila ha commentato la prestazione del Milan di oggi. Il giocatore, ex della gara, ha parlato con parole molto nette riguardo al brutto primo tempo rossonero:

“Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi sinceramente, non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo abbiamo capito chi siamo, sicuramente abbiamo fatto molto di più. Penso che dopo il lavoro del secondo tempo avremmo meritavamo di più, ma dobbiamo lavorare tanto per non far ripetere la situazione del primo tempo”.

Il difensore spiega meglio cosa non è andato nella prima frazione, lanciando però anche un messaggio su quanto questa squadra sia forte:

“Abbiamo avuto troppe palle perse, quando abbiamo la palla e siamo precisi possiamo essere fra le migliori squadre del campionato, come si è visto nel secondo tempo. Poi quando non sei in condizione positiva e perdi i duelli, qualsiasi squadra può farti male”.

Moreira: “Devo adattarmi alla Serie A”

Moreira, eletto come MVP della gara dopo il suo subentro con doppietta, ha analizzato meglio il suo ruolo e il suo ambientamento al calcio italiano:

“Sono molto felice per i primi due gol, sarei stato più contento con una vittoria. Meglio sulla sinistra? Non direi che ho fatto una partita timida con la Juventus. Devo adattarmi al campionato italiano, l’allenatore mi chiede cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, ma posso giocare su entrambe le fasce, per me è indifferente”.

La duttilità del belga sarà quindi un’arma importante per Amorim. La doppietta di oggi rappresenta un segnale molto positivo per il mondo rossonero, che scopre una nuova stella all’interno della propria rosa.