Hutchinson al Milan: “Amorim mi ha voluto. Ecco quando mi ha scelto”

Omari Hutchinson arriva al Milan come risposta diretta ai parametri tattici di Amorim. L’esterno sinistro ha scelto i rossoneri perché l’allenatore lo voleva esplicitamente, dopo averlo affrontato con il Manchester United.

Hutchinson e Amorim: l’impressione che ha deciso il trasferimento

Durante la presentazione ufficiale al Flagship Store di via Dante, il classe 2003 ha ricostruito il percorso che lo ha portato a Milano:

“Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. “Ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri”,

ha spiegato il neo acquisto rossonero. Non si è trattato di una valutazione casuale, ma di una scelta precisa funzionale al progetto tattico del tecnico portoghese.

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Il supporto di Amorim nei primi giorni a Milanello

Da quando è arrivato, Hutchinson ha ricevuto attenzioni costanti dall’allenatore.

“Mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l’ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me”.

Il lavoro di integrazione non è lasciato al caso. Amorim ha già iniziato a trasmettere i principi del calcio italiano e le difficoltà che attendono il suo esterno sinistro in Serie A.

Serie A tattica: il compito di Hutchinson nelle difese basse

Scardinare le difese è il ruolo assegnato a Hutchinson nel sistema di Amori: