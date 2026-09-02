Hutchinson, le sue prime parole da rossonero: “Ecco cosa mi ha detto Amorim…”, poi su idoli e obiettivi

Omari Hutchinson arriva al Milan dal Nottingham Forest con un prestito oneroso da 4,2 milioni e diritto di riscatto a 40 milioni per il 2027. Il fantasista inglese classe 2003 è il trequartista che Rúben Amorim cercava.

Hutchinson e Amorim: la telefonata che ha deciso tutto

Il feeling tra il nuovo acquisto e l’allenatore portoghese è nato ancora prima della firma. Nel colloquio telefonico iniziale, Amorim ha ricordato a Hutchinson un dettaglio preciso: il gol segnato contro il Manchester United il 24 novembre 2024, quando il fantasista giocava per l’Ipswich Town.

“Ho sentito Amorim e la prima cosa che mi ha detto al telefono è che avevo segnato contro di lui in Inghilterra. Ho sorriso e mi sono scusato, ovviamente. Mi ha detto che ora dovrò segnare per lui. Ha trasmesso sensazioni positive, non vedo l’ora di lavorarci insieme”.

Questo scambio ha stabilito il tono della collaborazione. Amorim non ha cercato di intimidire il giovane trequartista, bensì di creare un rapporto basato sulla consapevolezza reciproca delle qualità. La scelta di partire da quel gol non è casuale: Amorim comunica con ironia e chiarezza, mettendo subito il giocatore a suo agio.

Dal sogno Pirlo ad una promessa ai tifosi

Hutchinson ha raccontato un aneddoto che fotografa il fascino del Milan nel calcio mondiale. In vacanza in Spagna, ha incontrato casualmente Andrea Pirlo e ha chiesto una foto. Durante la conversazione, l’ex centrocampista rossonero gli ha parlato della storia del club:

“Mio padre mi parlava sempre dei campioni del Milan. In vacanza in Spagna ho incontrato per caso Andrea Pirlo: gli ho chiesto una foto e abbiamo parlato a lungo. È incredibile quante leggende abbiano vestito questa maglia. Impazzivo per Ricardo Kaká, Robinho e Ronaldinho”.

Il suo stile coincide perfettamente con l’idea di trequarti che Amorim sta costruendo: un giocatore che parte da destra, si accentra, dialoga negli spazi stretti e cerca il gol o l’assist decisivo.

“Amo avere il pallone tra i piedi, puntare la porta e far divertire i tifosi. Spero di fare grandi cose qui e di esultare presto con la mia tipica capriola all’indietro“.

Hutchinson durante una partita del Nottingham

Pronto ad essere l’arma in più del Milan

Con la qualità, i tifosi si aspettano grandi giocate condite da ottimi numeri. Sicuramente l’assenza di Leao dovrà essere colmata e l’ex Nottingham è pronto ad illuminare San Siro sul ruolo della trequarti.

L’obiettivo è la convocazione per Juventus-Milan di domenica sera all’Allianz Stadium. Salvo complicazioni, Hutchinson farà parte della lista dei convocati, posizionandosi come una risorsa offensiva a gara in corso. Amorim ha già tracciato il perimetro tattico: il fantasista avrà il compito di portare qualità negli ultimi metri, proprio come quel gol che lo ha presentato al suo nuovo allenatore mesi prima di questa firma ufficiale.