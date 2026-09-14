Ibrahimovic torna a Milanello dopo sei mesi: ecco cosa filtra da casa Milan

Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno al centro sportivo di Milanello questa mattina, interrompendo un’assenza di quasi sei mesi dal 22 marzo scorso. Il Senior Advisor di RedBird ha seguito l’allenamento della squadra in vista del debutto europeo contro il Benfica mercoledì sera.

Ibrahimovic torna a Milanello

L’ultima volta che lo svedese è stato nel centro sportivo rossonero, prima di oggi, risaliva al giorno successivo al successo 3-2 del Milan di Allegri sul Torino.

Ora, con Ruben Amorim alla guida tecnica e la squadra a completa disposizione, la sua ricomparsa segna un cambio di passo nella gestione dell’area sportiva milanista. Ibrahimovic non è un semplice consulente: la sua presenza fisica nel quartier generale del Milan rappresenta il coinvolgimento diretto nella macchina organizzativa rossonera durante una fase delicata della stagione.

La scelta di essere presente alla vigilia della sfida europea non è casuale. Con il passaggio della panchina a Amorim, il contributo di Ibrahimovic diventa ancora più rilevante nel monitoraggio delle dinamiche interne e della preparazione tattica. Il fatto che abbia scelto di tornare proprio in questo momento, quando il Milan affronta il primo vero test europeo, suggerisce un’intenzione di controllo e supervisione diretta.

Il ruolo di Ibrahimovic nel Milan di Amorim

Quale funzione ricopre effettivamente Ibrahimovic nel progetto milanista? Non è una figura di contorno: RedBird lo ha inserito come Senior Advisor proprio per garantire continuità strategica e visione calcistica nel club. Il ritorno a Milanello riporta al centro il suo ruolo di ponte tra la proprietà americana e l’ambiente rossonero.

La squadra si prepara al Benfica con il gruppo intero disponibile per Amorim. Ibrahimovic, con la sua esperienza europea e la sua conoscenza dell’ambiente Milan, diventa elemento di stabilità e riferimento tattico durante una transizione che potrebbe rivelarsi critica per gli equilibri interni.