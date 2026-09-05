Il mercato del Milan convince pienamente Amorim: “I miei giocatori sono i migliori al mondo!”

Ruben Amorim non ha dubbi sul mercato estivo del Milan. L’allenatore portoghese assegna un voto di dieci alla campagna acquisti rossonera, giudicandola perfetta per il suo progetto tattico.

Alla vigilia dalla sfida contro la Juventus allo Stadium, Amorim ha scelto di tracciare un bilancio definitivo sulla sessione conclusa. Gli acquisti arrivati non rappresentano semplici rinforzi occasionali: rispondono a una strategia precisa condivisa da ogni livello decisionale del club.

Amorim e il voto al mercato Milan: dieci senza compromessi

L’allenatore ha respinto ogni tentativo di sfumatura sul giudizio complessivo.

“I miei giocatori sono i migliori al mondo, quindi non dirò che è da otto o da nove: ogni giocatore che abbiamo acquistato è perfetto per la nostra squadra, quindi do un dieci. Poi, naturalmente, si può sempre analizzare la situazione e pensare che magari due attaccanti con caratteristiche diverse insieme avrebbero fatto comodo”.

Questo non rappresenta ottimismo da conferenza stampa: riflette la convinzione che il Milan abbia costruito una rosa senza compromessi evidenti. Certo, Amorim ammette che due attaccanti con caratteristiche diverse avrebbero offerto maggiore versatilità tattica, ma non considera questo elemento dirimente nel progetto complessivo.

La questione del vice Ramos rimane aperta, tuttavia Amorim ha già scelto la soluzione interna. Il giovane Camarda avrà spazio per crescere e contribuire alla stagione. Non esiste squadra al mondo con soluzioni per ogni situazione: il calcio moderno richiede fiducia nel progetto e gestione intelligente delle risorse disponibili. Il portoghese ha chiarito che questa non è una carenza, ma una realtà strutturale comune a tutti i club di vertice.

Gli elogi alla società

La società rossonera ha fatto il possibile per accontentare il neo tecnico che, come affermato, si ritiene molto soddisfatto e felice. Ora c’è bisogno di mettere all’opera i calciatori arrivati: