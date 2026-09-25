Il Milan blinda Rabiot: Cardinale in persona per il rinnovo fino al 2030

Adrien Rabiot verso il prolungamento contrattuale con il Milan fino al 2030. Gerry Cardinale ha deciso di trattare personalmente con il centrocampista francese.

Rabiot al Milan: il rinnovo entra nel vivo a ottobre

La trattativa per blindare il francese accelera nei prossimi mesi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quando il proprietario rossonero tornerà a Milano, affronterà direttamente la questione con Rabiot.

L’attuale accordo scade nel 2028 con opzione per il 2029: il club intende estendere il vincolo almeno fino al 2030, trasformando il centrocampista in una colonna portante del nuovo progetto.

Rabiot rappresenta un elemento imprescindibile sotto la gestione di Ruben Amorim, che lo ha impiegato in molteplici ruoli: mediano, regista, mezzala e perfino trequartista. Questa duttilità tattica lo rende prezioso e difficilmente sostituibile. Il francese ha già manifestato serenità sulla permanenza, dichiarando di essere felice a Milano e di non aver mai considerato l’addio.

Ruben Amorim e la fiducia incondizionata in Rabiot

Sotto la gestione dell’allenatore portoghese, il centrocampista ha consolidato il suo ruolo da riferimento tecnico della squadra. La versatilità dimostrata in campo ha permesso ad Amorim di gestire situazioni tattiche diverse senza perdere equilibrio e qualità nel gioco. Rabiot non è un semplice esecutore: dà geometria, recupera palla e costruisce l’azione offensiva con precisione. La sua importanza è cresciuta, non diminuita, rispetto alle stagioni precedenti.

I dettagli economici del rinnovo saranno definiti successivamente, una volta che Cardinale e il francese avranno concordato i termini generali. Non si tratta di una trattativa complicata dal punto di vista della volontà reciproca: entrambi spingono per la continuità. L’accordo rappresenta un segnale chiaro su quale sia la gerarchia dei valori nel progetto rossonero.

Il Milan costruisce il futuro intorno a Rabiot

La decisione di investire sul prolungamento di Rabiot fino al 2030 colloca il francese tra i pilastri del Milan per il prossimo decennio. Non è una scelta dettata dall’urgenza, ma da una valutazione consapevole delle qualità e della mentalità del giocatore. Cardinale vuole garantirsi stabilità nel centrocampo, evitando il rischio di perderlo a parametro zero in futuro.

La trattativa entrerà nel vivo a ottobre, quando il clima sarà più favorevole per discussioni di questo genere. Il Milan ha già individuato questa priorità e intende risolverla rapidamente. Nel frattempo, Rabiot continuerà a fornire prestazioni di alto livello, confermando perché il club rossonero lo consideri imprescindibile nel suo disegno tattico e gestionale per i prossimi anni.