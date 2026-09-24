Ramos racconta l’impatto al Milan: “Un club enorme”, poi l’aneddoto su Amorim

Goncalo Ramos ha compreso la grandezza del Milan durante la tournée in Indonesia. L’attaccante portoghese ha rivelato ai microfoni ufficiali del club come l’accoglienza dei tifosi a Giacarta gli abbia fatto toccare con mano la portata del club rossonero.

Ramos scopre il Milan a Giacarta: il calore dei tifosi

L’incontro con i sostenitori rossoneri in Asia ha rappresentato un momento cruciale. Ramos ha descritto l’esperienza come incredibile, sottolineando come la distanza geografica non abbia impedito ai tifosi di far sentire il proprio sostegno. “È stato molto bello, ho incontrato i tifosi per la prima volta a Giacarta dove abbiamo tanti sostenitori. È stato incredibile, perché eravamo così lontani da casa ma potevamo sentire chiaramente il loro supporto”, ha dichiarato l’attaccante ai canali ufficiali del club. Quella tournée asiatica ha trasformato una semplice trasferta in una lezione sulla dimensione globale del Milan.

Il portoghese ha aggiunto che “capisci quanto il Milan sia enorme come club e come tifoseria”. L’energia dello stadio, anche a migliaia di chilometri da Milano, ha confermato quanto il brand rossonero trascenda i confini geografici. Nei momenti decisivi della partita, quel supporto si trasforma in una leva psicologica concreta per i giocatori.

Amorim conosce Ramos dai tempi del Benfica: due gol decisivi

La storia tra Ramos e il suo allenatore affonda le radici nel passato. Quando il portoghese militava nel Benfica, ha affrontato lo Sporting di Amorim in una partita che è rimasta impressa nella memoria di entrambi. “Ricordo quando ero al Benfica e abbiamo pareggiato 2-2 contro lo Sporting, e ho segnato due gol contro mister Amorim”, ha rivelato l’attaccante. Non si tratta di un dettaglio trascurabile: Ramos ha segnato in una sfida diretta contro l’allenatore, il che significa che Amorim ha avuto modo di osservare da vicino le capacità dell’attaccante in una partita ad alta tensione.

Questo precedente ha facilitato la conoscenza reciproca ben prima dell’arrivo del portoghese a Milano. Amorim aveva già una visione concreta delle qualità di Ramos, non una semplice reputazione costruita su dati statistici. La familiarità tra i due rappresenta un vantaggio competitivo nel processo di integrazione tattica.

La vita a Milano: città più tranquilla rispetto a Parigi

Ramos ha spiegato le ragioni dietro la sua preferenza per vivere nel centro urbano. “Preferisco stare nelle città. Anche quando ero a Parigi avevamo scelto di vivere vicino al centro”, ha detto, aggiungendo che “Milano mi piace tantissimo perché ci sono alcune somiglianze con il Portogallo”. La scelta abitativa non è marginale: riflette il desiderio dell’attaccante di mantenere una qualità della vita elevata e una certa tranquillità. “È una città meravigliosa, più tranquilla di Parigi e per me è meglio perché non amo il caos”, ha sottolineato. Questo approccio alla gestione personale suggerisce un giocatore consapevole dell’importanza dell’equilibrio tra calcio e vita privata.

L’adattamento di Ramos al Milan passa attraverso questi dettagli: la scoperta della grandezza del club durante la tournée asiatica, la familiarità con Amorim basata su precedenti concreti e una gestione consapevole della propria vita personale a Milano. Nei prossimi mesi, il futuro rossonero dipenderà dalla capacità dell’attaccante di trasformare questa integrazione iniziale in prestazioni e gol sul campo. I numeri di Ramos in Serie A confermano già il suo impatto positivo sulla squadra.