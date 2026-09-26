Inacio e il Milan, nuovo tentativo a gennaio: super offerta allo Sporting!

Gonçalo Inacio rimane nel mirino del Milan, che secondo il Corriere dello Sport riproverà l’assalto a gennaio con la stessa offerta di 40 milioni respinta in estate.

Inacio, nuovo assalto del Milan a gennaio

Ruben Amorim non ha dimenticato il centrale dello Sporting Lisbona. L’allenatore rossonero lo aveva identificato come rinforzo prioritario per la difesa già durante l’estate. Il Milan aveva presentato un’offerta concreta da 40 milioni di euro nelle battute finali del mercato estivo, ma lo Sporting aveva detto no. Non per mancanza di volontà del club portoghese, bensì per l’impossibilità di trovare un sostituto all’altezza prima della chiusura della finestra di mercato. Una questione organizzativa che aveva bloccato la partenza di Inacio proprio quando l’affare sembrava ormai definito.

In via Aldo Rossi la delusione è stata forte, ma non definitiva. Il Milan non ha archiviato il dossier, anzi prepara già il bis a gennaio. La proposta sarà identica: gli stessi 40 milioni che il club portoghese aveva ricevuto ad agosto, con il vantaggio che questa volta la dirigenza biancoverde avrà diverse settimane per identificare il profilo giusto in sostituzione.

Amorim conosce Inacio da anni: il rapporto che facilita il trasferimento

La stima tra allenatore e difensore non è casuale. Amorim ha lanciato Inacio in prima squadra nella stagione 2020-2021 quando sedeva sulla panchina dello Sporting. Ha visto crescere il giocatore fino a trasformarlo in capitano e colonna portante della difesa lisboeta. Questa conoscenza diretta rappresenta un vantaggio concreto per il Milan, poiché Amorim sa esattamente come integrare Inacio nel proprio sistema tattico e quali margini di miglioramento sviluppare nel corso della stagione.

Un ulteriore elemento a favore dell’operazione riguarda la rappresentanza: i due condividono lo stesso agente, figura che potrebbe facilitare gli ultimi dettagli negoziali quando il Milan deciderà di affondare il colpo a gennaio. Non è una garanzia assoluta, ma rappresenta un canale preferenziale che raramente ostacola le trattative.

La difesa rossonera necessita di rinforzi. Amorim ritiene che Inacio possieda tutte le qualità tecniche per migliorare il reparto arretrato e portare solidità a una linea che finora ha alternato prestazioni convincenti a momenti di fragilità. Il calciomercato del Milan a gennaio avrà come obiettivo principale proprio questo: chiudere l’operazione Inacio e consegnare ad Amorim il centrale che aveva richiesto sin dall’inizio del suo mandato.