Incredibile dall’Inghilterra, Gyökeres via dall’Arsenal: “C’è il Milan in corsa”

Viktor Gyökeres vuole lasciare l’Arsenal dopo soli sei mesi. Lo svedese, acquistato per 67 milioni di euro, sta vivendo un’esclusione totale dal progetto di Mikel Arteta. Secondo TeamTalk, il Milan avrebbe clamorosamente già avviato i primi contatti con il suo entourage per gennaio.

Gyökeres frustrato all’Arsenal: appena 207 minuti in cinque partite

La situazione del centravanti scandinavo ai Gunners è diventata insostenibile. Nonostante i 21 gol della scorsa stagione, Arteta ha scelto Kai Havertz come punta di riferimento, relegando Gyökeres a comprimario senza prospettive. In questa stagione ha totalizzato solo 207 minuti tra campionato, coppe e Champions League, entrando prevalentemente negli ultimi minuti delle partite.

Lo staff tecnico ha sollevato dubbi sul contributo globale del giocatore alla manovra corale. Una valutazione che ha spinto progressivamente il bomber ai margini del progetto. I rappresentanti dell’attaccante si sono mossi con decisione: l’obiettivo è trovare una soluzione immediata che restituisca centralità al calciatore.

Il Milan e la formula del prestito: Amorim rivuole il suo campione

Secondo TeamTalk in Inghilterra, la dirigenza rossonera avrebbe subito captato il malcontento. Il Milan studia un prestito per gennaio, la formula che potrebbe sbloccare l’affare senza gravare troppo sulle casse di Via Aldo Rossi. Anche la Juventus ha sondato il terreno con lo stesso obiettivo, ma i rossoneri hanno un vantaggio decisivo: Rúben Amorim.

L’allenatore portoghese ha trasformato Gyökeres da buon giocatore a fenomeno europeo durante gli anni a Lisbona. Quella connessione tattica e personale rappresenta il collante perfetto per convincere sia il calciatore che l’Arsenal a trovare un’intesa. Lo svedese conosce gli automatismi di Amorim e sa esattamente cosa aspettarsi dal tecnico.

Arsenal aperta alla cessione: il nodo econoico

Per il Milan l’operazione rimane complessa e onerosa. Anche in prestito, lo stipendio di Gyökeres rappresenta un onere considerevole. Ma la prospettiva di avere a disposizione un centravanti di livello mondiale, capace di segnare 20+ gol a stagione, giustifica ogni sforzo economico. Gennaio dirà se questa clamorosa suggestione, proveniente dall’Inghilterra, si trasformerà in realtà concreta o resterà una possibilità sfumata.

Nel frattempo il Milan continua a monitorare l’evoluzione della situazione. Se l’Arsenal dovesse trovare un rimpiazzo adatto, l’asse Milano-Londra potrebbe rivelarsi decisivo per il calciomercato invernale. Gyökeres a Milanello rappresenterebbe il ricongiungimento perfetto tra un attaccante in cerca di rivalsa e un tecnico che sa esattamente come sfruttarne le qualità devastanti.