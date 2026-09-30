Kim Min-Jae al Milan: si scalda la pista che potrebbe riportarlo in Italia!

Kim Min-Jae rappresenta un’opportunità concreta per il Milan nel mercato di gennaio. Il difensore del Bayern Monaco, secondo quanto rivelato da Valter De Maggio su ‘Radio Kiss Kiss’, potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Kim Min-Jae può davvero trasferirsi al Milan?

La situazione del classe 1996 in Germania è tutt’altro che stabile. Come spiega il ‘Corriere dello Sport’, il Bayern intende prolungare il contratto in scadenza nel 2028, ma Kim non è una certezza tattica nella squadra di Kompany. Questa mancanza di continuità potrebbe spingere il difensore a cercare una soluzione diversa dove garantirsi più presenze. De Maggio ha riferito:

“C’è una notizia delle ultime ore: c’è grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia, in Serie A e potrebbe tornare al Milan. Ha già giocato e vinto al Napoli, è fortissimo”.

Milan alla ricerca del difensore: Kim nel mirino

La ricerca di un nuovo centrale è prioritaria per il Milan. L’interesse concreto per Kim Min-Jae non è casuale: il difensore ha dimostrato in Serie A di sapersi adattare rapidamente e di avere la personalità per competere ai massimi livelli. L’ostacolo principale rimane il Bayern, che non ha intenzione di cedere facilmente un giocatore sotto contratto fino al 2028.

Quale margine di manovra ha il Milan? Dipenderà dalla volontà del giocatore di cambiare aria. Se Kim dovesse decidere che la continuità è prioritaria rispetto alla permanenza in Germania, le trattative potrebbero accelerare rapidamente. Il club rossonero possiede i mezzi economici per affrontare un’operazione di questo calibro e la necessità tattica di rinforzare la difesa è evidente.