Kim Min-Jae, il Bayern non lo blinda: il Milan fiuta l’occasione a gennaio

Kim Min-Jae al Milan: secondo Christian Falk della BILD, i rossoneri monitorano il difensore del Bayern Monaco insieme a Tottenham e Aston Villa.

Kim al Bayern: le gerarchie di Kompany lo relegano in panchina

Vincent Kompany non lo considera intoccabile. Il centrale sudcoreano, arrivato a Monaco nel 2023 per 50 milioni dopo lo Scudetto vinto con il Napoli, occupa un ruolo secondario nelle rotazioni bavaresi. La coppia formata da Jonathan Tah e Dayot Upamecano comanda la difesa, relegando Kim a comparsa nelle gerarchie tattiche.

In questa stagione il difensore classe 1996 ha accumulato 121 presenze complessive con 5 gol e 3 assist, numeri importanti ma insufficienti a garantirgli continuità. L’assenza di una titolarità stabile rappresenta il vero problema: il Bayern non intende offrirgli il rinnovo, aprendo alla possibilità di una cessione già nel mercato invernale.

Il Milan non è solo: la concorrenza inglese si muove

Secondo quanto rivela Falk, tre club hanno sondato il terreno durante l’estate scorsa. Tottenham e Aston Villa dalla Premier League, il Milan dalla Serie A. Nessuno ha presentato offerte ufficiali allora, ma tutti rimangono vigili. Il difensore conosce bene la Serie A: ha disputato la stagione 2022-2023 a Napoli, diventando il pilastro della difesa dello Scudetto.

Quella esperienza lo rende una pedina interessante per il mercato italiano. Il Milan ha vantaggio nella conoscenza del calcio italiano, ma deve fare i conti con la forza economica dei club inglesi, che possono offrire ingaggi superiori.

L’attuale contratto di Kim con il Bayern scade il 30 giugno 2028, una scadenza lontana che non crea fretta immediata. Tuttavia, se il club bavarese decidesse di aprire le porte a una cessione, la situazione cambierebbe rapidamente. Le tre società interessate hanno già dimostrato interesse concreto e sono pronte a tornare alla carica. Il Milan non ha ancora mosso passi formali, ma osserva ogni sviluppo nella rosa difensiva bavarese.

Quale soluzione tattica offrirebbe Kim al Milan? Il difensore sudcoreano garantirebbe solidità difensiva e esperienza internazionale, esattamente ciò che i rossoneri cercano per competere in Serie A ed Europa League. Un rinforzo di qualità per una difesa che necessita di alternative credibili agli attuali titolari.

A gennaio il Milan potrebbe tentare l’assalto se il Bayern Monaco aprisse concretamente alla trattativa. La competizione con Tottenham e Aston Villa rimane alta, ma il valore di Kim Min-Jae sul mercato invernale rappresenta un’opportunità concreta per i rossoneri di aggiungere un difensore di livello europeo alla rosa di Amorim.