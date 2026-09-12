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Lazio-Milan, Amorim ha sciolto ogni ballottaggio: le formazioni ufficiali!

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Lazio-Milan, Amorim ha sciolto ogni ballottaggio: le formazioni ufficiali!
Amorim durante la partita del Milan
Amorim gesticola dalla panchina durante una partita, in camicia bianca e pantaloni neri

Tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan allo Stadio Olimpico. Alla vigilia del match tanto dubbi di formazione per Ruben Amorim che, ora, ha sciolto i ballottaggi tra esterni e ruolo di trequarti. I rossoneri sono pronti a reagire al pareggio subito negli ultimi minuti di partita dalla Juventus. La Lazio, invece, per dare continuità alle tre vittorie su tre uscite in questo avvio di campionato, sorprendendo le avversarie.

Lazio-Milan, le scelte di Gattuso e Amorim

Sono state diramate le formazioni ufficiali di entrambe le squadre, che ora attendono il calcio d’inizio per regalare spettacolo in uno Stadio Olimpico più rossonero che biancoceleste, per via della continua protesta dei tifosi della Lazio verso la società.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Taveres, Sutalo, Provstgaard, Floriani; Frattesi, Belahyane, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. All. Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Estupinan, Rabiot, Modric, Chukwueze; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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