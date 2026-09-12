Lazio-Milan, Amorim ha sciolto ogni ballottaggio: le formazioni ufficiali!

Tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan allo Stadio Olimpico. Alla vigilia del match tanto dubbi di formazione per Ruben Amorim che, ora, ha sciolto i ballottaggi tra esterni e ruolo di trequarti. I rossoneri sono pronti a reagire al pareggio subito negli ultimi minuti di partita dalla Juventus. La Lazio, invece, per dare continuità alle tre vittorie su tre uscite in questo avvio di campionato, sorprendendo le avversarie.
Lazio-Milan, le scelte di Gattuso e Amorim
Sono state diramate le formazioni ufficiali di entrambe le squadre, che ora attendono il calcio d’inizio per regalare spettacolo in uno Stadio Olimpico più rossonero che biancoceleste, per via della continua protesta dei tifosi della Lazio verso la società.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Taveres, Sutalo, Provstgaard, Floriani; Frattesi, Belahyane, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. All. Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Estupinan, Rabiot, Modric, Chukwueze; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim