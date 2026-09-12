Lazio-Milan, l’Olimpico diventa rossonero: oltre 10mila tifosi rossoneri invaderanno lo stadio

Lazio-Milan trasforma l’Olimpico in un paradosso: oltre 10mila tifosi rossoneri occuperanno gli spalti della squadra di casa, mentre la contestazione alla presidenza Lotito svuota le curve biancocelesti.

Il big match di oggi pomeriggio non sarà una partita ordinaria. La capolista a punteggio pieno si ritrova costretta a giocare in casa con l’atmosfera di una trasferta. I numeri raccontano tutto: appena 15mila spettatori complessivi, di cui ben 10mila di fede milanista. Il settore ospiti da 5.100 posti è stato travolto dalla domanda rossonera in poche ore, costringendo i supporter del Milan a invadere Distinti e tribune.

Lazio, la Curva Nord protesta e rimane vuota

La Curva Nord, cuore pulsante del tifo capitolino, resterà semi-deserta. Gli ultras hanno scelto di non entrare all’Olimpico per coerenza con la protesta avviata contro Claudio Lotito. Una scelta dolorosa ma irrevocabile: i successi iniziali di campionato e il primato in classifica non hanno scalfito il muro alzato dal tifo organizzato. I supporter si raduneranno nei bar della Capitale per seguire il match in televisione.

Le richieste della Nord sono precise e non negoziali. I tifosi pretendono che il presidente Lotito convochi una conferenza stampa per chiedere ufficialmente scusa alla piazza per la gestione societaria e per le dichiarazioni d’attrito degli ultimi anni. Solo allora potrebbe iniziare una tregua. La frattura è totale: da un lato una tifoseria che sciopera per dignità, dall’altro un presidente che si fa scudo con i numeri della classifica.

Milan, fattore casa…all’Olimpico!

Per il Milan, quindi, ci sarà il vabtaggio di un insolito fattore casa in una gara che, sulla carta, sarà invece in trasferta. I rossoneri avranno quindi una spinta in più e proveranno a convertire in una vittoria l’entusiasmo di uno stadio al proprio fianco.

Alle 18:00 fischierà l’arbitro Mercenaro. La Lazio cercherà di difendere il primato in un’atmosfera surreale, il Milan approfitterà dell’inatteso fattore campo esterno. Ma lo spettacolo più profondo sarà quello degli spalti vuoti: un silenzio assordante che grida più forte di diecimila cori. Novanta minuti di calcio vero in uno stadio paradossalmente rossonero, dove il Milan vivrà l’esperienza opposta a quella che la Lazio-Milan dovrebbe essere.