Lazio-Milan, due dubbi per Amorim: Gabbia verso la panchina, ballottaggio Modric

Matteo Gabbia recupera in tempo per Lazio-Milan dopo l’assenza di Torino, ma secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe partire dalla panchina.

Gabbia torna disponibile: il difensore verso Olimpico

Il centrale rossonero risolve i problemi fisici che l’hanno tenuto fuori dalla sfida torinese. Ruben Amorim avrà il difensore a disposizione domani all’Olimpico, anche se la sua gestione rimane ancora da definire. La notizia arriva a pochi giorni dall’esordio europeo contro il Benfica, momento cruciale per testare le rotazioni difensive.

Gabbia rappresenta un elemento centrale nel progetto di Amorim. Il recupero consente al tecnico portoghese di avere più opzioni sulla linea difensiva, anche se le scelte tattiche per Roma dipenderanno dalle valutazioni dell’ultimo allenamento. La Gazzetta sottolinea come il difensore torni a piena disposizione proprio quando il Milan ha bisogno di solidità.

Modric o Jashari: il centrocampo rossonero a Roma

Il vero dubbio di formazione riguarda il centrocampo. Chi sceglierà Amorim tra lo svizzero Jashari e il croato Modric? La Gazzetta riporta un leggero vantaggio per lo svizzero, con il croato che potrebbe essere preservato in vista di Europa League della prossima settimana contro il Benfica.

Jashari ha dimostrato continuità nelle ultime uscite, mentre Modric rappresenta ancora una risorsa tattica fondamentale quando il Milan ha bisogno di qualità e esperienza. Amorim potrebbe sfruttare la panchina come strumento di rotazione, considerando il doppio impegno europeo. La scelta non è marginale: Jashari porta dinamismo e freschezza atletica, Modric garantisce lettura del gioco e posizionamento.

L’allenatore rossonero ha sempre affermato di valutare ogni dettaglio fino al fischio d’inizio. Domani pomeriggio all’Olimpico avrà la risposta definitiva sulla forma di entrambi i giocatori. Intanto, il Milan può contare sul ritorno di Gabbia e sulla possibilità di gestire il centrocampo in funzione degli impegni europei imminenti. La partita contro la Lazio diventa banco di prova per le rotazioni in vista del Benfica.