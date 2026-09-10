Milan, altro che opzione per Pulisic: trattativa per un rinnovo più lungo

Christian Pulisic è il grande assente di questo inizio di stagione del Milan. Mentre Alphadjo Cisse sta conquistando la scena sotto i riflettori, lo statunitense rimane in panchina per recuperare dai problemi fisici. A questo punto la domanda è semplice: resterà in rossonero? Cardinale dice di sì, addirittura a lungo termine.

Pulisic-Milan, il matrimonio “s’ha da continuare”: Cardinale vuole il rinnovo

Pulisic resta un giocatore chiave del Milan. Seppur in questo inizio di stagione non abbia ancora trovato minuti, mister Amorim ha espressamente spiegato che non lo rischierà prima di essersi accertato di una condizione fisica ottimale. Nel frattempo, lo statunitense sta ritrovando la miglior condizione e spera di tornare protagonista. Farlo giustificherebbe anche la volontà della società di lavorare a un rinnovo molto più lungo dell’attuale scadenza (nel 2027 con opzione unilaterale fino al 2028). Ebbene, segnala Il Corriere dello Sport, Cardinale e la dirigenza stanno lavorando per arrivare a un accordo comune a lunga durata. Pulisic resta, almeno nelle volontà, un punto fermo.

Come si piazzerà Capitan America nel Milan di Amorim?

L’esplosione di Cisse ha creato dubbi: quanto sarà importante Christian Pulisic nel Milan di Ruben Amorim? Eppure, non c’è da discutere: Saelemaekers, Loftus-Cheek e Rabiot sono stati impiegati da trequartisti, avendo compiti anche di equilibratori, ma Pulisic resta un giocatore chiave. Che sia al posto del classe ’06 o al posto dei 3 giocatori elencati in precedenza, non c’è differenza: se sta bene, gioca. La sua esperienza e le sue qualità tecniche lo rendono tra i migliori giocatori del calcio italiano. C’è solo da aspettarlo: serve il miglior Capitan America a questo Milan.