Milan, Amorim rischia? Da Sky sono sicuri: “Vicinanza assoluta”

Le prestazioni e i risultati del Milan di Ruben Amorim sono altamente deludenti: la grande campagna estiva e la voglia di rivalsa dopo un’annata deludente non stanno trovando riscontri positivi, con parte dell’opinione pubblica rossonera che vorrebbe l’esonero dell’allenatore.

Nessun esonero per Amorim: “Vicinanza totale e assoluta dalla proprietà”

Aleggiano i primi fantasmi intorno alla figura di Ruben Amorim? L’allenatore del Milan sta deludendo la piazza a suon di risultati negativi – la vittoria manca da 3 giornate – e di un gioco tutt’altro che convincente e collaudato, anche a causa della mancanza di punti di riferimenti fissi. Ecco che, dunque, alcuni tifosi hanno già inneggiato all’esonero e sognano l’arrivo di Antonio Conte, presente sugli spalti contro il Benfica. Ma il portoghese rischia veramente? Secondo il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, no.

Ecco le sue parole:

“Credo che non ci sia mai stato un allenatore così voluto, scortato e protetto come Ruben Amorim da parte di questa proprietà. Da questo punto di vista c’è una vicinanza totale e assoluta; servono però i risultati. C’è un bel po’ di confusione, ed è proprio questo che non va bene e fa pensare”.

Insomma, la posizione dell’allenatore non è assolutamente a rischio. Certo è che, però, dopo 150 milioni di euro investiti sul mercato, si chiede un importante cambio di direzione dopo una fase piuttosto complicata.