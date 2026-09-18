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Milan, Amorim rischia? Da Sky sono sicuri: “Vicinanza assoluta”

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Milan, Amorim rischia? Da Sky sono sicuri: “Vicinanza assoluta”
Cardinale ha piena fiducia in Amorim: non rischia l'esonero
Amorim esonerato dal Milan? La proprietà ha piena fiducia

Le prestazioni e i risultati del Milan di Ruben Amorim sono altamente deludenti: la grande campagna estiva e la voglia di rivalsa dopo un’annata deludente non stanno trovando riscontri positivi, con parte dell’opinione pubblica rossonera che vorrebbe l’esonero dell’allenatore.

Nessun esonero per Amorim: “Vicinanza totale e assoluta dalla proprietà”

Aleggiano i primi fantasmi intorno alla figura di Ruben Amorim? L’allenatore del Milan sta deludendo la piazza a suon di risultati negativi – la vittoria manca da 3 giornate – e di un gioco tutt’altro che convincente e collaudato, anche a causa della mancanza di punti di riferimenti fissi. Ecco che, dunque, alcuni tifosi hanno già inneggiato all’esonero e sognano l’arrivo di Antonio Conte, presente sugli spalti contro il Benfica. Ma il portoghese rischia veramente? Secondo il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, no.

Ecco le sue parole:

“Credo che non ci sia mai stato un allenatore così voluto, scortato e protetto come Ruben Amorim da parte di questa proprietà. Da questo punto di vista c’è una vicinanza totale e assoluta; servono però i risultati. C’è un bel po’ di confusione, ed è proprio questo che non va bene e fa pensare”.

Insomma, la posizione dell’allenatore non è assolutamente a rischio. Certo è che, però, dopo 150 milioni di euro investiti sul mercato, si chiede un importante cambio di direzione dopo una fase piuttosto complicata.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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