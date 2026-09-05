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Milan, Amorim si sfoga per il calendario: “Mai successa una cosa del genere, faremo rotazioni!”

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Milan, Amorim si sfoga per il calendario: “Mai successa una cosa del genere, faremo rotazioni!”
Amorim in conferenza stampa al Milan
Amorim durante una conferenza stampa, gesticola con la mano mentre parla al microfono davanti ai pannelli sponsor

Ruben Amorim affronta Juventus-Milan consapevole di un carico di lavoro senza precedenti nella sua carriera. Il tecnico rossonero ha confessato in conferenza stampa di non aver mai gestito una sequenza così fitta di partite nemmeno in Premier League.

Amorim: il calendario più intenso della carriera

Dalla sala stampa di Milanello, il manager del Milan ha spiegato come questa concentrazione di impegni rappresenti una sfida completamente nuova.

“Non ho mai avuto una sequenza così fitta di partita in carriera, nemmeno in Premier League”, ha dichiarato Amorim alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium.

La densità del calendario impone scelte tattiche differenti rispetto alle abitudini precedenti. Non è soltanto una questione di stanchezza accumulata, ma di gestione strategica delle risorse umane a disposizione. Amorim ha già chiarito che le rotazioni diventeranno uno strumento fondamentale per mantenere freschezza fisica e mentale nei prossimi mesi.

Ruben Amorim allena dalla panchina durante una partita del Milan, gesticolando e impartendo indicazioni tattiche
Ruben Amorim durante una partita del Milan

Rotazioni come opportunità: ecco l’idea

Il tecnico portoghese ha sottolineato come questa situazione rappresenti un’occasione per valutare l’intera rosa.

“Sarà difficile ma possiamo anche far rifiatare certi calciatori, faremo delle rotazioni, motivo per il quale avremo tutti questi calciatori a disposizione. È importante per me vedere fino a gennaio questi calciatori e poi capiremo bene cosa succederà”.

La strategia non è difensiva, bensì costruttiva: utilizzare le prossime sfide per comprendere le caratteristiche di ogni elemento della squadra.

Questo approccio consente al Milan di osservare come reagisce la squadra con diverse combinazioni tattiche e interpreti. Amorim ha precisato che il periodo fino a gennaio rappresenta una fase cruciale di studio e sperimentazione. La profondità dell’organico diventa così un vantaggio concreto, non una complicazione.

La sfida non è sopravvivere al calendario, ma sfruttarlo per consolidare un progetto ancora in fase di assestamento. Ogni partita diventa un’occasione per testare soluzioni diverse, permettendo al tecnico di acquisire dati preziosi su chi potrà essere determinante nei mesi decisivi della stagione.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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