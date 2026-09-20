Milan, appello a Moreira titolare: ci sarà però Estupiñan

L’opinione pubblica vorrebbe veder premiato Diego Moreira, reduce da una prestazione stellare contro la Lazio, come titolare questa sera. Tuttavia, Ruben Amorim pare orientato a schierare ancora Pervis Esputinan dal primo minuto.

Tutti vogliono Moreira: è in svantaggio nel ballotaggio

Diego Moreira è l’uomo del momento in casa Milan: la doppietta contro la Lazio lo ha messo sotto le luci dei riflettori e in tanti sarebbero curiosi di capire se sarà capace di confermarsi. Dunque, quale occasione migliore se non il match di stasera contro il Lecce? Una gara da vincere, assolutamente, ma contro un avversario tutt’altro che impossibile, in una gara in cui il belga potrebbe esprimersi senza troppe difficoltà. Anche La Gazzetta dello Sport si è espressa a favore dell’ex Strasburgo.

Ecco quanto scritto dalla Rosea:

“Zero reti nei primi tempi? Tutti vogliono Moreira. Critica e tifosi spingono per la titolarità dell’ex Strasburgo. Ma Amorim è orientato a usarlo come arma dalla panchina”.

Estupinan verso la titolarità in Milan-Lecce

Le parole della Gazzetta trovano conferma: nonostante il buon momento di Diego Moreira, è atteso ancora Pervis Estupinan come titolare sulla corsia di sinistra contro il Lecce. In maniera diametralmente opposta al collega belga, il laterale ecuadoregno è estremamente contestato per le sue prestazioni al di sotto delle aspettative. Tuttavia, mister Amorim vuole dargli ancora fiducia.