Milan-Lecce, Amorim ha due dubbi: Estupinan e Saelemaekers favoriti

Secondo Sky Sport, Estupinan parte in vantaggio su Moreira per la corsia sinistra del Milan nella sfida al Lecce. Amorim deciderà stamattina la formazione definitiva.

Estupinan-Moreira: il ballottaggio a sinistra

Il dubbio principale per Amorim riguarda la fascia sinistra. Come rivela Peppe Di Stefano da Sky Sport, Estupinan è in leggero vantaggio rispetto a Diego Moreira nel ballottaggio che anima la vigilia. Il tecnico rossonero si prenderà però ancora qualche ora per la scelta definitiva. Non è un dettaglio tattico secondario, dato che la corsia di sinistra rappresenta un’area critica nelle rotazioni milaniste.

La competizione tra i due difensori riflette le incertezze che caratterizzano questa fase iniziale della stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Moreira, nonostante la qualità mostrata, non ha ancora conquistato completamente la fiducia del portoghese. Estupinan, dal canto suo, deve sfruttare questa opportunità per imporsi come prima scelta sulla corsia dopo la prova horror contro la Lazio.

Saelemaekers sulla trequarti: la sorpresa tattica

Accanto al ballottaggio difensivo, emerge un altro elemento di rilievo nella formazione che affronterà il Lecce. Saelemaekers è in vantaggio su Cisse per una posizione sulla trequarti. La scelta rappresenta una soluzione offensiva che Amorim sta valutando per aumentare la profondità nell’area avanzata. Il belga potrebbe quindi giocare da trequartista piuttosto che da esterno puro, un ruolo che gli permetterebbe di incidere maggiormente nel gioco del Milan.

Questa ipotesi tattica suggerisce un approccio più aggressivo rispetto alle precedenti partite. Amorim continua a sperimentare assetti differenti, cercando la combinazione giusta per esaltare le caratteristiche della rosa a sua disposizione. Pulisic è pronto a tornare titolare e a diventare un nuovo elemento cardine del Milan di Amorim.

La formazione del Milan verso il Lecce

Qual è la probabile formazione completa? La formazione vede una linea difensiva con Maignan fra i pali e Gila, De Winter e Pavlovic dinanzi a sé. A centrocampo, tornerà Modric accanto a Rabiot, con Musah solo in panchina. Sulle fasce, fiducia a Chukwueze e Estupinan. In attacco, Pulisic e Saelemaekers supporteranno Goncalo Ramos, a caccia di gol.

San Siro ospiterà oltre 72 mila spettatori per questa sfida contro il Lecce, un numero che testimonia l’attesa dei tifosi rossoneri. Il Milan ha bisogno di una vittoria che consenta di accumulare punti preziosi in classifica. Quando Amorim comunicherà le scelte definitive, gli ultimi dubbi su Estupinan e Saelemaekers troveranno finalmente risposta e il Milan potrà concentrare tutte le energie sulla prestazione contro il Lecce.