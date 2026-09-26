Milan, Athekame chiaro sul futuro: “Voglio tornare!”

Il Milan nella scorsa sessione di mercato ha attuato una strategia di sfoltimento di massa dell’organico, cedendo – temporaneamente o definitivamente – tanti giocatori fuori dai piani di Amorim, come Athekame. Lo svizzero, però, ha voglia di tornare.

Athekame vuole il Milan: “Vorrei tornare”

Zachary Athekame è uno dei giocatori rientrati nel grande processo di sfoltimento estivo del Milan: i rossoneri lo hanno prestato all’Olympique Lione allenato dall’ex rossonero Fonseca, dove sta facendo davvero bene. Tuttavia, il cartellino del classe 2004 appartiene ancora totalmente al Diavolo, che lo riaccoglierà nella prossima stagione. E il laterale destro ne è entusiasta, dimostrandosi desideroso di rivestire la maglietta rossonera.

Ecco le sue parole a RSI, riportate dal Corriere dello Sport:

“Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, più tattico. Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato con il nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia. A Milano mi sono trovato molto bene, sono un giocatore del Milan. Ora sono a Lione, ma vorrei tornare“.

Rimpianto rossonero?

Sicuramente la voglia di Milan di Athekame andrà valutata in futuro, ma cederlo è stata una scelta saggia? Il rendimento direbbe di no: due gol e due assist all’attivo con la maglia transalpina. Inoltre, ci sarebbe anche il fattore interno: Chukwueze gioca sempre ma non convince del tutto, mentre Moreira sta trovando collocazione sulla corsia di sinistra. In conclusione, no: lo svizzero avrebbe potuto aiutare.