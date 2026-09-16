Milan-Benfica, Amorim conferma il turnover: le formazioni ufficiali!

Ruben Amorim ha deciso il massiccio turnover per Milan-Benfica in Europa League. Omari Hutchinson gioca dal 1′ sulla trequarti, mentre Filippo Terracciano sostituisce Mario Gila in difesa come braccetto di destra.
Milan: le scelte di Amorim in Europa League
L’allenatore rossonero ha operato diversi cambi rispetto alla formazione vista in campionato. Jashari prende il posto di Modric a centrocampo, mentre Bartesaghi occupa la corsia sinistra al posto di Diego Moreira, che nonostante la doppietta nell’ultima partita parte dalla panchina. La difesa vede Terracciano schierato come difensore centrale di destra, una scelta che evidenzia la volontà di preservare altri elementi della rosa.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp. Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Modric, Moreira, Tomori, Gila, Gabbia, Saelemaekers, Camarda. All. Ruben Amorim.
Benfica con 9 cambi
Marco Silva ha operato un turnover ancora più massiccio rispetto ai rossoneri. Nove giocatori diversi rispetto all’ultima partita, una scelta dettata dalla necessità di preservare le forze in vista del big match di campionato contro il Porto.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouani; Aursnes, Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp. Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Rafa Silva, Echeverri, Cabral. All. Marco Silva.
Il Milan affronta questa prima giornata di League Phase in Europa League con l’intenzione di raccogliere punti importanti, nonostante il turnover. La scelta di Amorim di inserire Hutchinson dal 1′ rappresenta una valutazione precisa sulla qualità della rosa a disposizione. I rossoneri cercheranno di sfruttare la struttura tattica consolidata per trovare equilibrio tra esigenze europee e campionato.