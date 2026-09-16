Milan, omaggio storico per Baresi. Iscrizione al Famedio. Cosa significa

Franco Baresi sarà iscritto al Famedio di Milano, un riconoscimento davvero unico per una leggenda del mondo del calcio e, in generale, del mondo dello sport che ci ha lasciato fin troppo presto e con tanto dolore.

Baresi entrerà nel Famedio: riconoscimento storico a Milano per il capitano

Franco Baresi è stato, è e sarà per sempre una figura identitaria del mondo Milan. Lo storico capitano rossonero, che ci ha lasciato il 31 luglio scorso all’età di 66 anni, ha lasciato un grande vuoto nel cuore e nella mente di tanti milanisti, milanesi e appassionati del calcio a 360°, ricordandoci quanto è stato importante per la storia di questo sport. Perciò, il Comune di Milano ha preso una decisione di enorme importanza: Franco Baresi sarà iscitto al Famedio, ufficialmente attraverso una cerimonia ufficiale fissata per il giorno 2 novembre.

Cos’è il Famedio?

Il Famedio, chiamato anche “Tempio della Fama”, è un luogo di sepoltura di primaria importanza all’interno del quale si ricorda la memoria delle personalità che hanno contribuito maggiormente al risalto della città milanese, veri e propri simboli del capoluogo lombardo. Non sono moltissimi, tant’è vero che Baresi sarà la 14esima figura insignita da questo titolo celebrativo, assieme a personalità come Ornella Vanoni o Bruno Pizzul.