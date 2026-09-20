Milan, Brahim Diaz ancora nel mirino: il grande ritorno che cambierebbe la trequarti

Il Milan punta a Brahim Diaz dal Real Madrid. Potrebbe essere proprio lui, grande ex rossonero, il profilo in grado di portare qualità sulla trequarti a gennaio,

Brahim Diaz: il ritorno possibile dal Real Madrid

Secondo fichajes.net, lo spagnolo è tornato nel mirino rossonero dopo mesi di distanza. Il trequartista madridista non sta trovando continuità con Mourinho, che lo ha impiegato in diverse posizioni senza consegnargli un ruolo stabile.

L’ostacolo principale è la resistenza del Real. Mourinho lo considera parte integrante della rosa, almeno sulla carta, e ogni trattativa richiede uno sforzo diplomatico notevole. Il Milan non ha ancora fatto mosse ufficiali, ma l’interesse è concreto: nel 3-4-2-1 di Amorim, Brahim potrebbe agire sia a destra sia a sinistra nella trequarti, aggiungendo impatto offensivo e imprevedibilità a un progetto già orientato verso il gioco verticale.

Cosa darebbe il colpo Brahim Diaz al Milan

Amorim necessiterebbe assolutamente di un profilo come lui. In queste prime partite del suo nuovo corso, si è palesata un’assenza evidente di qualità sulla trequarti e, in generale, nell’ultimo passaggio. Un arrivo di Brahim Diaz riscriverebbe le gerarchie in avanti, aggiungendo finalmente una stella indiscussa alle spalle di Ramos, troppo spesso mal servito dai suoi compagni.

Il Milan sa che gennaio offre una finestra ristretta e prezzi gonfiati. Il club sa che non sarà facile portare a casa questo colpo, vista anche la scarsa voglia del Real Madrid di privarsi di lui. Ma quantomeno un tentativo verrà fatto: la società ha già dimostrato in estate di non avere resistenze nello spendere anche cifre elevate per calciatori in grado di fare la differenza.