Milan, Cardinale torna a seguire la squadra: pretende risultati positivi!

Il Milan sta andando male. Il nuovo ciclo targato Amorim non sta dando gli effetti sperati, con nessuna vittoria arrivata nelle ultime 3 gare, di cui l’ultima ieri con il Benfica al debutto in Europa League. Ecco che entra in gioco il patron Cardinale, che ora pretende un cambiamento.

Cardinale torna a Milano: richiede maggiori soddisfazioni

Il Milan sta già attraversando il primo momento complicato dell’era Amorim. I rossoneri, infatti, non vincono da 3 partite consecutive dopo la caduta casalinga di ieri contro il Benfica e l’ambiente, sia interno che esterno allo spogliatoio, sta vivendo una fase piuttosto confusa e delusa. Ecco che, dunque, potrebbe entrare in gioco il presidente Gerry Cardinale, che – stando al giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano – tornerà in Italia per far sentire la propria presenza e per pretendere un cambio di marcia netto.

Ecco le parole del giornalista:

“È un momento in cui i tifosi del Milan si aspettavano un altro tipo di rendimento e di gioco, anche a livello visivo; invece questo Milan fa meno punti dell’anno scorso e gioca quasi peggio. Per questo credo che nelle prossime ore arriverà in Italia Gerry Cardinale: dopo 150 milioni di euro spesi, pretende maggiore soddisfazione – e non solo risultati – da questo nuovo Milan costruito da lui pochi mesi fa”.

Insomma, ora non si può più sbagliare: i rossoneri devono invertire il rullino di marcia ed è necessario farlo fin da subito, o la società potrà far saltare teste da un momento all’altro.