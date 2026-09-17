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Milan, Cardinale torna a seguire la squadra: pretende risultati positivi!

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Milan, Cardinale torna a seguire la squadra: pretende risultati positivi!
Cardinale torna in Italia: vuole un cambio dal Milan
Cardinale torna in Italia: pretende maggiori soddisfazioni dal Milan

Il Milan sta andando male. Il nuovo ciclo targato Amorim non sta dando gli effetti sperati, con nessuna vittoria arrivata nelle ultime 3 gare, di cui l’ultima ieri con il Benfica al debutto in Europa League. Ecco che entra in gioco il patron Cardinale, che ora pretende un cambiamento.

Cardinale torna a Milano: richiede maggiori soddisfazioni

Il Milan sta già attraversando il primo momento complicato dell’era Amorim. I rossoneri, infatti, non vincono da 3 partite consecutive dopo la caduta casalinga di ieri contro il Benfica e l’ambiente, sia interno che esterno allo spogliatoio, sta vivendo una fase piuttosto confusa e delusa. Ecco che, dunque, potrebbe entrare in gioco il presidente Gerry Cardinale, che – stando al giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano – tornerà in Italia per far sentire la propria presenza e per pretendere un cambio di marcia netto.

Ecco le parole del giornalista:

“È un momento in cui i tifosi del Milan si aspettavano un altro tipo di rendimento e di gioco, anche a livello visivo; invece questo Milan fa meno punti dell’anno scorso e gioca quasi peggio. Per questo credo che nelle prossime ore arriverà in Italia Gerry Cardinale: dopo 150 milioni di euro spesi, pretende maggiore soddisfazione – e non solo risultati – da questo nuovo Milan costruito da lui pochi mesi fa”.

Insomma, ora non si può più sbagliare: i rossoneri devono invertire il rullino di marcia ed è necessario farlo fin da subito, o la società potrà far saltare teste da un momento all’altro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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