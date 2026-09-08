Milan, Cisse scelta vincente! Polito: “Amorim ha avuto il coraggio di puntarci”

Alphadjo Cisse è l’uomo del momento. L’inizio di stagione del trequartista classe 2006 è strabiliante, grazie anche al coraggio di Ruben Amorim nel lanciarlo. Se, però, il Milan può contare su di lui, è grazie a un grande lavoro di valorizzazione fatto dal Catanzaro del DS Polito.

Polito si complimenta con Amorim: “Coraggio nel puntarci”

La crescita esponenziale di Alphadjo Cisse passa, inevitabilmente, da Catanzaro. Se il classe 2006 è un giocatore pronto a grandi palcoscenici come il Milan e il campionato di Serie A, questo è dovuto ai calabresi del direttore sportivo Ciro Polito, che ci ha puntato con decisione. Poi, ovviamente, meriti anche a Ruben Amorim, che gli sta concedendo spazio per mettersi in mostra. Il DS ha fatto leva su questo punto nel corso della sua ultima intervista a Tuttosport.

Ecco le sue parole:

“Il mister ha avuto il coraggio di puntarci con decisione, dandogli spazio e fiducia. Tra l’altro Alphadjo, per caratteristiche è perfetto come mezza punta nei due dietro Ramos. Ha fatto la rete alla Juve con una facilità disarmante. Senza neanche sforzarsi troppo… Quando ti punta in dribbling, non lo prendi mai. In più spalle alla porta è bravissimo nel girarsi e lasciare sul posto l’avversario con una finta”.

Come sarà la trequarti del Milan

Sicuramente in questo avvio di stagione Alphadjo Cisse sta ripagando tutta la fiducia concessagli da mister Amorim, che lo sta usando con frequenza per il suo 3-4-2-1. La concorrenza, però, è foltissima. In queste prime uscite stagionali abbiamo visto anche Rabiot, Loftus-Cheek e Saelemaekers ricoprire quelle posizioni. Inoltre, non va certo dimenticata la presenza di un perno come Pulisic e del nuovo acquisto Hutchinson… Insomma, la concorrenza è tantissima e nessuno è certo del posto.