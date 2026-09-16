Milan, Di Marzio difende Modric: “Modulo sbagliato, servono condizioni giuste”

Il Milan di Amorim ha bisogno di qualcosa in più, o forse di qualcuno in più. Per ora i rossoneri non convincono pienamente l’opinione pubblica e, purtroppo, ciò è dovuto anche alle prestazioni sottotono di alcuni pilastri sottotono, come Luka Modric.

Di Marzio sta con Modric: “Va messo nelle condizioni ideali”

Luka Modric fin qui non sta rendendo sui livelli sperati, apparendo totalmente diverso rispetto al giocatore che ha incantato San Siro nella passata stagione… Qual è, allora, il problema? Età? Mancanza di motivazione? Secondo l’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, nulla di tutto questo, bensì vi è un problema di condizione tattica del Milan. Al momento, infatti, il fuoriclasse croato non può esprimersi nella maniera migliore.

Ecco l’analisi del giornalista sul proprio canale YouTube:

“Modric va sicuramente messo nelle condizioni ideali per far vedere ancora quello che sa fare a 41 anni. Quindi, se parliamo del modulo, è chiaro che in un centrocampo a tre, se lui fa il play e due corrono vicino a lui, è meglio. Se ti metti a due contro una squadra che magari gioca a tre a centrocampo, ti crea pressione, non ti fa respirare e ti fa correre tanto a vuoto, è chiaro che poi perdi anche quella che è la capacità tecnica e la mente da fuoriclasse che ha Modric”.

Come dovrebbe giocare il Milan?

Se Ruben Amorim ascoltasse queste dichiarazioni, doovrebbe adottare un cambio tattico radicale per il suo Milan: stop al 3-4-2-1 (data l’assenza anche di un duo di trequartisti fisso e stabile) e passaggio al 3-5-2 con un solo interprete al fianco di Ramos – Pulisic, Cisse ecc… – che possa fae da rifinitore. A centrocampo, invece, ci sarebbe un terzetto con Modric al centro e varie rotazioni ai suoi lati: Rabiot e Musah sono molto apprezzati dal mister, senza dimenticare i nomi di Loftus-Cheek e Jashari.