Milan, problema a centrocampo: torna nel mirino Hojbjerg?

Højbjerg può tornare nel mirino del Milan per gennaio 2027. Il centrocampista danese dell’Olympique Marsiglia può rappresentare la soluzione concreta alla lacuna mediana dei rossoneri sotto Rúben Amorim.

La lacuna nel Milan: Musah non basta da solo

L’attuale rosa scopre un vuoto strutturale a centrocampo. Yunus Musah è l’unico mediano di rottura presente in rosa. Il calendario fitto e le rotazioni necessarie hanno evidenziato che la fisicità del solo americano non è sufficiente per garantire continuità. Amorim ha bisogno di un altro calciatore capace di fare volume e recuperare palloni. Senza un secondo mediano di questo tipo, il sistema tattico del tecnico portoghese rimane vulnerabile.

La dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe ripescare un vecchio pallino dal passato: Pierre-Emile Højbjerg. Il danese classe 1995, attualmente all’Olympique Marsiglia, risponde perfettamente all’identikit ricercato. Unisce esperienza internazionale a un’intelligenza tattica che gli permette di fungere da schermo davanti alla difesa, elemento essenziale per le transizioni richieste dall’allenatore. La valutazione di mercato oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra assolutamente sostenibile per le casse del clun.

Højbjerg nel 3-4-2-1 di Amorim: gli accoppiamenti tattici

L’inserimento del mediano danese offrirebbe al Milan una versatilità straordinaria nella coppia di centrocampo. Con Luka Modrić, Højbjerg garantirebbe la protezione muscolare e il chilometraggio necessari per lasciare il croato libero di inventare e gestire i tempi della trequarti. Con Ardon Jashari si formerebbe una cerniera di grande intensità e geometrie, ideale per le partite di Europa League. Con Adrien Rabiot, invece, rappresenterebbe una certezza assoluta: i due hanno già condiviso la mediana all’Olympique Marsiglia nella stagione 2024-2025, dimostrando un’intesa naturale.

Quale impatto avrebbe Højbjerg sul sistema di Amorim? Il danese porterebbe equilibrio difensivo, qualità nella distribuzione e leadership carismatica. Un mediano pronto all’uso, capace di impattare fin dal primo giorno sulle ambizioni stagionali del club senza richiedere tempi di adattamento prolungati.

Milan, quanto costerebbe Hojbjerg a gennaio

A 31 anni, Højbjerg si trova nell’ultimo segmento della sua maturità calcistica. Questa fase della carriera lo rende disponibile a una valutazione di mercato accessibile, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per il Milan rappresenta un’operazione sostenibile: un investimento mirato che non destabilizza i bilanci ma aggiunge qualità immediata.

Il mercato invernale di gennaio 2027 offre al Milan l’occasione per completare la rosa secondo le esigenze tattiche di Amorim. Højbjerg non è una scommessa sul futuro ma una soluzione consolidata. Con questo affare, il Milan potrebbe risolvere il problema della profondità nel centrocampo e garantire a Amorim gli strumenti necessari per competere su tutti i fronti fino alla fine della stagione.