Milan, Gila suona la carica in vista dell’Europa League: “Vogliamo vincerla!”, poi su Amorim e Modric…

Mario Gila arriva al Milan con una consapevolezza precisa: qui devi puntare a vincere tutto. Il difensore spagnolo, intervistato dalla UEFA, non lascia spazi a interpretazioni sulla mentalità che serve in rossonero, soprattutto in Europa League dove la squadra è chiamata a raccogliere trofei. Dalla Lazio porta lezioni di resilienza. Dal Real, la consapevolezza di cosa significhi giocare ai massimi livelli.

Europa League: l’obbligo della vittoria

Per il Milan non ci sono scuse. La competizione europea è un’occasione concreta per aggiungere un trofeo alla bacheca. Gila lo sa bene:

“È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla”, ha detto a seguito di un’intervista rilasciata alla UEFA.

Il difensore arriva da un percorso che lo ha temprato: Lazio, Real Madrid, ora il Milan. Maldini, Nesta, Baresi rappresentano lo standard difensivo del club. Gila conosce il peso di quella eredità. La strada è chiara: vincere in Europa League è il primo passo per restituire al Milan quello che la storia del club merita.

Amorim: aggressivo, europeo e vicino ai giocatori

L’allenatore del Milan chiede molto, e Gila riconosce subito la qualità dell’approcci:

“Ha uno stile di gioco molto aggressivo e una mentalità molto europea, in linea con il calcio moderno. Chiede molto alla squadra e ai calciatori: penso possa portare tante cose positive. Ci porta ad essere aggressivi, vincere e recuperare palloni nella trequarti avversari. Poi è molto vicino a noi e questo è importante”.

La linea alta è il marchio di fabbrica tattico. Gila non la presenta come una scelta facile. Richiede coordinamento, comunicazione costante, attenzione ossessiva sugli avversari. Ma se il lavoro viene fatto bene, il beneficio è immediato: la squadra recupera il pallone nella trequarti offensiva, aiutando anche in fase difensiva.

Ruben Amorim sullo sfondo dello stadio durante una partita di Milan

Gila e Modric: quando l’idolo diventa compagno di squadra

Il croato rappresenta per Gila qualcosa di più di un semplice compagno:

“È sorprendente pensare di essere oggi compagno di squadra di una figura così importante. È un onore giocare con lui, imparare da lui e parlargli. È una persona incredibilmente umile. Dopo una carriera come la sua, continua a correre per ogni pallone e a dare tutto in ogni giocata”, ammette il difensore.

La vicinanza quotidiana con uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio non è un lusso, ma una lezione permanente. Gila è rimasto colpito dalla voglia dell’ex Real Madrid di dare tutto, in ogni singola partita.