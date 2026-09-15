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Milan, Gila suona la carica in vista dell’Europa League: “Vogliamo vincerla!”, poi su Amorim e Modric…

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Milan, Gila suona la carica in vista dell’Europa League: “Vogliamo vincerla!”, poi su Amorim e Modric…
Gila in azione durante Milan vs Juventus in Europa League
Gila difensore del Milan contrasta un avversario in maglia bianconera durante una partita di Europa League

Mario Gila arriva al Milan con una consapevolezza precisa: qui devi puntare a vincere tutto. Il difensore spagnolo, intervistato dalla UEFA, non lascia spazi a interpretazioni sulla mentalità che serve in rossonero, soprattutto in Europa League dove la squadra è chiamata a raccogliere trofei. Dalla Lazio porta lezioni di resilienza. Dal Real, la consapevolezza di cosa significhi giocare ai massimi livelli.

Europa League: l’obbligo della vittoria

Per il Milan non ci sono scuse. La competizione europea è un’occasione concreta per aggiungere un trofeo alla bacheca. Gila lo sa bene:

“È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla”, ha detto a seguito di un’intervista rilasciata alla UEFA.

Il difensore arriva da un percorso che lo ha temprato: Lazio, Real Madrid, ora il Milan. Maldini, Nesta, Baresi rappresentano lo standard difensivo del club. Gila conosce il peso di quella eredità. La strada è chiara: vincere in Europa League è il primo passo per restituire al Milan quello che la storia del club merita.

Amorim: aggressivo, europeo e vicino ai giocatori

L’allenatore del Milan chiede molto, e Gila riconosce subito la qualità dell’approcci:

“Ha uno stile di gioco molto aggressivo e una mentalità molto europea, in linea con il calcio moderno. Chiede molto alla squadra e ai calciatori: penso possa portare tante cose positive. Ci porta ad essere aggressivi, vincere e recuperare palloni nella trequarti avversari. Poi è molto vicino a noi e questo è importante”.

La linea alta è il marchio di fabbrica tattico. Gila non la presenta come una scelta facile. Richiede coordinamento, comunicazione costante, attenzione ossessiva sugli avversari. Ma se il lavoro viene fatto bene, il beneficio è immediato: la squadra recupera il pallone nella trequarti offensiva, aiutando anche in fase difensiva.

Ruben Amorim in abito scuro in campo durante una partita di calcio, sullo sfondo la tribuna dello stadio
Ruben Amorim sullo sfondo dello stadio durante una partita di Milan

Gila e Modric: quando l’idolo diventa compagno di squadra

Il croato rappresenta per Gila qualcosa di più di un semplice compagno:

“È sorprendente pensare di essere oggi compagno di squadra di una figura così importante. È un onore giocare con lui, imparare da lui e parlargli. È una persona incredibilmente umile. Dopo una carriera come la sua, continua a correre per ogni pallone e a dare tutto in ogni giocata”, ammette il difensore.

La vicinanza quotidiana con uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio non è un lusso, ma una lezione permanente. Gila è rimasto colpito dalla voglia dell’ex Real Madrid di dare tutto, in ogni singola partita.

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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