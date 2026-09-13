Milan, Gonçalo Ramos asta l’asticella: “Esigenza di vincere trofei”

L’inizio di stagione del Milan è stato positivo, ma non troppo: 8 punti in 4 partite ma la squadra non gira ancora perfettamente secondo l’idea di Ruben Amorim. E, inoltre, il terminale offensivo non sta rendendo al meglio, con Gonçalo Ramos che sta trovando la giusta quadra.

Gonçalo Ramos fissa l’obiettivo: “Questo club deve vincere trofei”

Il Milan ha bisogno di trovare ancora la giusta quadra e, per ingranare nella miglior maniera possibile, serve anche il miglior Gonçalo Ramos. Il portoghese è arrivato in estate per una cifra enorme, ma fin qui ha segnato solo una rete. Serve di più, arrivano già le prime critiche ma l’ex PSG si sente tranquillo. Anzi, il classe ’01 ha espresso tutta la volontà di vincere trofei in rossonero, una vera e propria esigenza di un club enorme come il Diavolo.

Ecco quanto ribadito ai canali ufficiali della UEFA: