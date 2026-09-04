Milan, i nuovi valori della rosa: Ramos in testa. La gerarchia dei prezzi rossoneri

Il mercato estivo ha ridisegnato profondamente il Milan e, con la chiusura delle trattative, cambia anche la gerarchia dei valori all’interno della rosa di Ruben Amorim. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, l’organico rossonero raggiunge un valore complessivo di 474,2 milioni di euro.

La partenza di Rafael Leao ha tolto dalla rosa uno dei giocatori con la quotazione più elevata, ma gli investimenti effettuati dalla società hanno portato a Milano diversi profili di valore. Il nuovo numero uno della graduatoria è Gonçalo Ramos, diventato anche il principale patrimonio tecnico ed economico della squadra.

Ramos è il giocatore più prezioso del Milan

Gonçalo Ramos guida la classifica con una valutazione di 50 milioni di euro. Alle sue spalle ci sono Christian Pulisic e Strahinja Pavlović, entrambi quotati 40 milioni.

Subito fuori dal podio troviamo Omari Hutchinson e Mario Gila, valutati 30 milioni. Il nuovo esterno arrivato dal Nottingham Forest entra quindi immediatamente tra i cinque giocatori più preziosi della rosa. Ardon Jashari e Diego Moreira seguono a 25 milioni, mentre Koni De Winter vale 23 milioni e Davide Bartesaghi 22.

La graduatoria certifica anche la crescita del patrimonio giovane del Milan. Tra i primi posti compaiono infatti diversi giocatori ancora lontani dalla piena maturità calcistica e con la possibilità di aumentare ulteriormente la propria quotazione.

Da Maignan a Modric: quanto valgono i senatori

Mike Maignan e Alexis Saelemaekers hanno una valutazione di 20 milioni, davanti ad Adrien Rabiot e Samuel Chukwueze, entrambi a quota 18. Fikayo Tomori e Matteo Gabbia valgono invece 17 milioni.

Interessante anche la posizione di Francesco Camarda, valutato già 15 milioni nonostante la giovanissima età. Yunus Musah si attesta a 14 milioni e Pervis Estupiñán a 12.

Più indietro Luka Modrić, il cui valore di mercato è di 3,5 milioni. Una cifra che naturalmente non fotografa il peso tecnico del centrocampista croato, ma è fortemente condizionata dall’età. Le valutazioni di Transfermarkt, infatti, tengono conto anche di prospettive future, durata contrattuale e potenziale di rivendita.

Valore rosa Milan 2026/27: la classifica completa

Posizione Giocatore Valore di mercato 1 Gonçalo Ramos 50 milioni € 2 Christian Pulisic 40 milioni € 2 Strahinja Pavlović 40 milioni € 4 Omari Hutchinson 30 milioni € 4 Mario Gila 30 milioni € 6 Ardon Jashari 25 milioni € 6 Diego Moreira 25 milioni € 8 Koni De Winter 23 milioni € 9 Davide Bartesaghi 22 milioni € 10 Mike Maignan 20 milioni € 10 Alexis Saelemaekers 20 milioni € 12 Adrien Rabiot 18 milioni € 12 Samuel Chukwueze 18 milioni € 14 Fikayo Tomori 17 milioni € 14 Matteo Gabbia 17 milioni € 16 Francesco Camarda 15 milioni € 17 Yunus Musah 14 milioni € 18 Pervis Estupiñán 12 milioni € 19 Ruben Loftus-Cheek 8,5 milioni € 20 Alphadjo Cissè 7 milioni € 21 Warren Bondo 6 milioni € 22 Christian Comotto 5 milioni € 23 Filippo Terracciano 4,5 milioni € 24 Luka Modrić 3,5 milioni € 25 Sankhoun Diawara 2 milioni € 26 Pietro Terracciano 900 mila € 27 Lorenzo Torriani 800 mila €

Fonte: Transfermarkt. Il valore complessivo della rosa del Milan è di 474,2 milioni di euro. Le quotazioni rappresentano stime del valore di mercato dei calciatori e non corrispondono necessariamente alle cifre richieste dal club per un’eventuale cessione.