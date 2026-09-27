Milan, il rinnovo di Rabiot adesso è una priorità: presto i colloqui!

Adrien Rabiot verso il prolungamento contrattuale con il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero prepara un rinnovo fino al 2030 con Cardinale pronto a chiudere la trattativa.
Rabiot e il Milan: il rinnovo diventa priorità
L’attuale accordo del centrocampista francese scade nell’estate del 2028 con opzione per il 2029, ma la dirigenza vuole estendere il legame oltre questa data. La società ha deciso di investire sul giocatore come pedina centrale del progetto tecnico, trasformando il rinnovo in una delle priorità della stagione. Gerry Cardinale si occuperà personalmente della trattativa quando tornerà a Milano nelle prossime settimane, un segnale della rilevanza strategica dell’operazione.
Rabiot ha trovato continuità anche sotto la gestione di Ruben Amorim grazie alla duttilità tattica che lo rende utile in più zone del campo. Il centrocampista ha operato come mediano, regista e anche in posizioni più offensive, dimostrando equilibrio fisico e capacità di incidere negli ultimi sedici metri.
Amorim trasforma Rabiot: dalla confusione alla certezza
Dopo un avvio di stagione caratterizzato da incertezze sulla sua collocazione, Rabiot ha guadagnato spazi consistenti con l’arrivo del nuovo allenatore. Le ultime partite hanno visto il francese impiegato con continuità in mezzo al campo, dove può esprimere i suoi punti di forza: recuperi palla, equilibrio difensivo e inserimenti offensivi. Questa stabilità tattica ha trasformato quello che sembrava un elemento marginale in una risorsa affidabile.
Quali vantaggi porta il prolungamento al Milan? Il rinnovo fino al 2030 permette al club di mantenere un giocatore che conosce l’ambiente, riduce i rischi di mercato legati al declino fisico e consente ad Amorim di contare su una soluzione versatile senza ricorrere a nuovi acquisti. Una scelta economicamente intelligente per una società che ha già investito nel francese.
Il Milan continua a lavorare sui profili considerati fondamentali per il futuro. Dopo Pavlovic e il dossier Pulisic, il rinnovo di Rabiot rientra in una strategia più ampia di consolidamento della rosa.