Milan, l’arma in più di Amorim sarà Pulisic: oggi i primi minuti in campo!

Christian Pulisic scenderà in campo stasera contro la Lazio dopo tre partite consecutive in panchina. Ruben Amorim ha confermato che l’americano avrà spazio a gara in corso sulla trequarti.

Pulisic e l’attesa: tre settimane senza minuti

L’esterno rossonero ha accumulato zero minuti nelle prime tre giornate di Serie A. Tornato in gruppo il 21 agosto dopo il recupero dall’infortunio estivo, Pulisic ha dovuto attendere questa occasione mentre altri compagni si ritagliavano il loro spazio. La situazione genera frustrazione nel giocatore, come confermato dallo stesso allenatore portoghese durante la conferenza stampa di ieri a Milanello.

Amorim non ha nascosto di apprezzare questa reazione: “È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori”. Il tecnico ha però voluto chiarire le ragioni della scelta, sottolineando come l’estate difficile di Pulisic – prima la microfrattura e l’edema osseo rimediati al Mondiale, poi una botta nel primo allenamento a Milanello – abbiano influito sulla gestione del suo rientro.

Pulisic a terra durante la partita della nazionale americana

Amorim e la gestione del gruppo: principi non negoziabili

Il portoghese ha però garantito che il momento di Pulisic arriverà rapidamente. Dopo la sosta per le nazionali inizia un ciclo di otto settimane con tre partite settimanali: tutti i calciatori saranno sottoposti a carichi fisici enormi. In quella fase, Pulisic avrà ampie possibilità di giocare tante partite consecutive. Stasera all’Olimpico rappresenta il primo step del suo rientro, un test di preparazione atletica prima del vero assalto. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Pulisic troverà spazio a partita in corso sulla trequarti, dove giocheranno dal primo minuto Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot.

Qual è il ruolo di Pulisic nel nuovo Milan di Amorim? Non è un jolly tattico, ma un elemento strutturale sulla trequarti dove dovrà competere con Cisse e altri. La sua capacità di legare il gioco e creare profondità lo rende essenziale quando Amorim avrà bisogno di variare il sistema di gioco durante le partite.

Stasera contro la Lazio Pulisic avrà l’occasione di rompere il ghiaccio. Entrerà dalla panchina, probabilmente nei minuti finali o in una fase della gara dove il Milan avrà già definito gli equilibri. Non è il debutto che molti tifosi avrebbero immaginato a inizio stagione, ma rispecchia perfettamente la filosofia di Amorim: niente scorciatoie, solo merito.