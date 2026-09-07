Milan, le ultime novità: come sta Gila, occhio a Suzuki per la trequarti

Gerry Cardinale accelera sui cambiamenti dirigenziali del Milan. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, entro fine anno arriverà un nuovo Head of Football per guidare l’area tecnica rossonera. Occhio poi anche alle prossime novità.

Gila: le vere condizioni dopo la Juventus

Mario Gila ha lasciato il campo all’88’ minuto contro la Juventus per un fastidio al tendine rotuleo che ha subito preoccupato l’ambiente rossonero. Le immagini dal campo mostravano il difensore con una borsa di ghiaccio al ginocchio, scenario che alimentava dubbi sulla sua disponibilità per la prossima sfida contro la Lazio. Tuttavia, la situazione è meno critica di quanto potesse sembrare dai primi segnali.

Nella giornata successiva al match dell’Allianz Stadium, il centrale spagnolo ha svolto regolarmente il lavoro di scarico insieme ai compagni senza sottoporsi a ulteriori esami strumentali. Non ci sono dunque ostacoli per la sua convocazione per San Siro contro la sua ex squadra. Gila sarà a disposizione di Amorim per affrontare la Lazio nel prossimo impegno di campionato.

Juventus-Milan, match di Serie A. Un giocatore bianconero contrasta l’avversario rossonero durante la partita

Suzuki nel mirino: il Milan sfida Tottenham e Real Sociedad

La sessione invernale di calciomercato inizia a delinearsi nelle intenzioni della dirigenza rossonera. Il Milan ha individuato in Yuito Suzuki, fantasista giapponese classe 2001 del Friburgo, il profilo ideale per arricchire la trequarti. Le prestazioni del giovane talento al Mondiale hanno attirato l’attenzione di club europei di primo piano, generando una concorrenza attorno al suo cartellino.

Tottenham e Real Sociedad seguono con altrettanta attenzione i progressi di Suzuki, il che complica la strada verso un’operazione rapida. Il Milan dovrà muoversi con velocità e determinazione per anticipare gli inglesi e gli spagnoli nella corsa al giapponese. La valutazione del Friburgo e la volontà del giocatore di trasferirsi saranno elementi decisivi. A gennaio il Milan intende proseguire il programma di rafforzamento avviato in estate, con Suzuki come primo obiettivo concreto per la trequarti.