Milan-Lecce: Amorim torna alle certezze dopo il Benfica

Amorim riparte dal gruppo consolidato nel Milan. Dopo la sconfitta contro il Benfica e le critiche ricevute, l’allenatore rossonero sceglie domenica 20 settembre la formazione più vicina al suo tipo ideale.

Milan: Modric e Rabiot in mezzo, rientra Gila

In difesa torna Gila al fianco di De Winter e Pavlovic, mentre Maignan mantiene la fascia di capitano. La vera novità arriva dal centrocampo in su: Modric e Rabiot formano la coppia mediana, con il francese che potrebbe anche agire da trequartista se Pulisic e Cissé dovessero partire dietro Ramos.

Diego Moreira avanzerà sulla sinistra, probabilmente al posto di Estupinan e Bartesaghi che nelle ultime uscite hanno offerto prestazioni insufficienti. Saelemaekers potrebbe tornare esterno di centrocampo sulla destra, con Chukwueze che resterebbe in panchina.

Amorim sceglie l’usato sicuro: Cardinale vuole meno esperimenti

La pressione su Amorim aumenta. Cardinale ha già espresso insoddisfazione e richiede meno sperimentazioni e più certezze dal campo. Domenica il Milan dovrà vincere, non solo per la classifica ma per restaurare la fiducia intorno al progetto. Modric e Rabiot in mediana non sono una sorpresa, ma una dichiarazione di intenti: il Milan torna a giocare con giocatori che conoscono il mestiere.

Il Lecce arriva a San Siro con umiltà e solidità tattica, pronto a sfruttare ogni errore del Milan. Se Amorim riuscirà a mantenere compattezza e ritmo, il Milan troverà una risposta concreta ai dubbi della scorsa settimana. In caso contrario, le domande aumenteranno.