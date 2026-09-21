Milan-Lecce, le pagelle dei quotidiani: Pulisic mette tutti d’accordo, i voti a confronto

Il Milan batte il Lecce 3-0 e ritrova fiducia dopo la sconfitta europea contro il Benfica. A trascinare i rossoneri è soprattutto Christian Pulisic, che sblocca la partita e raccoglie giudizi unanimi nelle pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. Lo statunitense riceve un 7,5 da tutti e tre i quotidiani, premiato per il gol e per il contributo alla manovra offensiva.

Valutazioni positive anche per Rabiot e Moreira, autori delle altre due reti, e per Pavlovic, protagonista nell’azione del vantaggio. Qualche differenza emerge invece nei giudizi su Ramos e sui giocatori entrati dalla panchina.

Pulisic torna al gol e conquista le pagelle: triplo 7,5

Il nome che accomuna le valutazioni dei tre quotidiani è quello di Pulisic. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport lo scelgono come migliore del Milan, mentre Tuttosport gli assegna il voto più alto della squadra insieme a Rabiot.

A fare la differenza è innanzitutto la rete che apre la partita: movimento, controllo e conclusione permettono ai rossoneri di indirizzare la serata. Il suo contributo, però, prosegue anche nella costruzione delle azioni offensive. La Gazzetta sottolinea inoltre la sua partecipazione all’azione del raddoppio: una prestazione che restituisce al Milan un riferimento importante negli ultimi metri.

Rabiot e Moreira promossi, su Ramos i giudizi si dividono

Rabiot raccoglie un 7 da Gazzetta e Corriere dello Sport, salendo a 7,5 su Tuttosport. Il francese viene premiato per la presenza a centrocampo e per l’inserimento che porta al 2-0. Consenso pieno anche su Moreira, da 7 per tutti: il suo ingresso e il gol del definitivo 3-0 lasciano il segno.

In difesa spicca Pavlovic, giudicato da 7 da tutte e tre le testate. Il lancio per Pulisic nell’azione del vantaggio valorizza una prova positiva anche nella gestione del pallone.

Più articolato il giudizio su Gonçalo Ramos: Gazzetta e Tuttosport gli assegnano 6,5, riconoscendo il valore del lavoro per i compagni e dell’assist a Rabiot. Il Corriere dello Sport si ferma invece a 5,5, facendo pesare maggiormente la mancanza del gol. Anche Loftus-Cheek divide le valutazioni: sufficiente per la Gazzetta, da 5,5 per gli altri due quotidiani.

Milan-Lecce, tutti i voti dei tre quotidiani a confronto

Giocatore Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport Tuttosport Maignan 6,5 6 6 Gila 6,5 6,5 6,5 De Winter 6,5 6,5 6 Pavlovic 7 7 7 Chukwueze 6,5 6,5 7 Modric 6,5 7 6,5 Rabiot 7 7 7,5 Estupiñán 6 6 6 Pulisic 7,5 7,5 7,5 Saelemaekers 6,5 6,5 7 Gonçalo Ramos 6,5 5,5 6,5 Loftus-Cheek 6 5,5 5,5 Moreira 7 7 7 Musah 6 s.v. n.g. Bartesaghi 6 s.v. n.g. Camarda s.v. s.v. n.g. Amorim (allenatore) 7 7 7

La vittoria vale una promozione unanime anche per Ruben Amorim, da 7 su tutti e tre i quotidiani. Dopo il passo falso in Europa, il tecnico trova una risposta convincente e una prestazione sulla quale lavorare. Con Pulisic nuovamente decisivo, il Milan recupera qualità e concretezza in attacco.