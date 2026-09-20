Milan-Lecce, Pulisic torna titolare: le formazioni ufficiali!

Ruben Amorim ha deciso di escludere dalla formazione titolare Moreira, mentre c’è il ritorno dal primo minuto di Pulisic. Diramate le formazioni ufficiali di Milan-Lecce.

Milan, le scelte di Amorim

La formazione rossonera si presenta con modifiche rispetto agli ultimi impegni. Amorim ha scelto di relegare Moreira in panchina. Maignan rimane tra i pali, mentre in difesa troviamo Gila, De Winter e Pavlović. A centrocampo spazio a Modrić e Rabiot, con Chukwueze e Estupinan sulle fasce. Saelemaekers e Pulisic completano il reparto offensivo.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Ruben Amorim

Lecce, le scelte di Di Francesco

Eusebio Di Francesco schiera il Lecce con il consueto 4-3-3. Falcone difende la porta salentina, mentre la linea difensiva vede Veiga, Gaspar, Siebert e Gallo. Maleh, Ilic e Coulibaly compongono il centrocampo. Pierotti, Stulic e Monteiro formano il tridente offensivo. I pugliesi arrivano al match forti della vittoria 3-2 contro il Monza e distano solo due punti dal Milan: una vittoria li avvicinerebbe ulteriormente ai rossoneri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco