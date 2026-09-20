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Milan-Lecce, Pulisic torna titolare: le formazioni ufficiali!

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Milan-Lecce, Pulisic torna titolare: le formazioni ufficiali!
Amorim osserva la partita dalla panchina durante Milan-Lecce
Amorim in panchina durante Milan-Lecce, seduto su seggiolino verde dello stadio con espressione concentrata

Ruben Amorim ha deciso di escludere dalla formazione titolare Moreira, mentre c’è il ritorno dal primo minuto di Pulisic. Diramate le formazioni ufficiali di Milan-Lecce.

Milan, le scelte di Amorim

La formazione rossonera si presenta con modifiche rispetto agli ultimi impegni. Amorim ha scelto di relegare Moreira in panchina. Maignan rimane tra i pali, mentre in difesa troviamo Gila, De Winter e Pavlović. A centrocampo spazio a Modrić e Rabiot, con Chukwueze e Estupinan sulle fasce. Saelemaekers e Pulisic completano il reparto offensivo.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Ruben Amorim

Lecce, le scelte di Di Francesco

Eusebio Di Francesco schiera il Lecce con il consueto 4-3-3. Falcone difende la porta salentina, mentre la linea difensiva vede Veiga, Gaspar, Siebert e Gallo. Maleh, Ilic e Coulibaly compongono il centrocampo. Pierotti, Stulic e Monteiro formano il tridente offensivo. I pugliesi arrivano al match forti della vittoria 3-2 contro il Monza e distano solo due punti dal Milan: una vittoria li avvicinerebbe ulteriormente ai rossoneri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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