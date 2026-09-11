Milan, Modric meno utilizzato? Amorim ammette: “Dipende dalla partita…”, poi l’annuncio su Pulisic!

Il Milan domani sera scenderà in campo alle 18:00 allo Stadio Olimpico per la sfida contro la Lazio. I rossoneri cercano la vittoria dopo il pareggio subito nei minuti di recupero dalla Juventus, mentre i biancocelesti mettono nel mirino la quarta vittoria su quattro uscite. Si prospetta una sfida di altissimo livello. A parlare del match e dei possibili protagonisti è stato Amorim in conferenza stampa. Modric e Pulisic osservati speciali.
Amorim ammette su Modric: cambia il modo di giocare
Il centrocampista croato è sicuramente un’arma in più per lo scacchiere tattico del tecnico portoghese. Amorim, però, ha anche ammesso alcune situazioni in cui l’ex Real Madrid non compare ottimale alle sue idee:
“A volte può non essere in grado di pressare ogni azione, ma dall’altra parte è il giocatore che gestisce meglio il possesso. Come squadra dobbiamo imparare a tenere di più la palla e anche io come allenatore devo decidere se voglio più pressing o più gestione. Con Modric abbiamo più controllo, da un lato si perde e dall’altro si guadagna qualcosa. Preferisco perdere un po’ di pressing se riesco ad avere più possesso palla e io voglio una squadra dominante” – ha detto ai microfoni.
La scelta di mandarlo in campo, dunque, dipenderà dalla squadra che ci sarà davanti. Se si sceglie la gestione, allora Modric è il candidato numero uno per il centrocampo rossonero. Se, invece, Amorim vuole adottare una partita più aggressiva, possono essere fatte valutazioni differenti.
Pulisic è pronto, domani giocherà: l’annuncio di Amorim
Il Milan si prepara ad abbracciare nuovamente anche Pulisic. Lo statunitense ancora non ha disputato minuti in questa stagione, siccome alle prese dal riprendere la forma fisica ottimale a seguito di un infortunio rimediato in estate. Amorim è pronto a lanciarlo in partita:
“Domani giocherà, non so se dall’inizio o dalla panchina, ma qualche minuto di sicuro lo farà. Lui ha subito diversi infortuni e gestendo il gruppo mi piace non penalizzare quelli che si allenano meglio, morirò con questa filosofia. Pulisic mi piace molto, è un giocatore importante e giocherà tanto ma bisogna capire anche la mia visione delle cose“.